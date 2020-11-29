الولايات المتحدة تدين استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في الناصرية

أدانت الولايات المتحدة اعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين التي وقعت في مدينة الناصرية، مركزمحافظة ذي قار



وقالت السفارة الامريكية في بغداد في بيان صحفي :" لا مكان لاعمال العنف غير المبررة في اي ديمقراطية.



واضافت :" تنضم الولايات المتحدة الى المجتمع الدولي في الدعوة الى محاسبة المسؤولين، وان تقوم الحكومة بتوفير الحماية للمتظاهرين وغيرهم من المشاركين في الممارسة المشروعة لحرية التعبير.