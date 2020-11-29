بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 29 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
قوى سياسية تتهم حكومة الكاظمي بارتكاب مخالفات قانونية.. وتلويحات بمساءلة رئيس الوزراء برلمانياً بعد اغتيال عالم نووي إيراني.. مراقبون يؤكدون: إيران ترد في العراق فقط ألافيس يطيح بريال مدريد على ملعبه بثنائية في الليجا الكاظمي يعلن تشكيل لجنة حكومية عالية المستوى لحماية المتظاهرين السلميين ميليشيات تقتحم ساحة الحبوبي وتطلق النار على المتظاهرين.. ونشطاء يطالبون الكاظمي بالاستقالة واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على شركات صينية وروسية دعمت البرنامج النووي الإيراني ترامب يبلغ مستشاريه: مستعد لإصدار "رد مدمر" في حال مقتل أي أمريكي بالعراق صحيفة عبرية: إرسال أطفال عراقيون إلى إسرائيل لتلقي علاجات منقذة للحياة لمواجهة الاختفاء القسري.. الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تجريمه مراقبون: النظام السياسي في العراق أصبح ميؤوسا منه.. وتلميحات بالتوجه نحو إقليم سني
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 تشرين الثاني 2020 10:21 ص

الكاظمي يشكل " فريق أزمة طوارئ " لحماية المتظاهرين والممتلكات العامة و الخاصة

الكاظمي
أعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة عليا بعنوان / فريق ازمة الطوارئ/ لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة.

وقال الكاظمي  في بيان : " انطلاقاً من حرصنا على فرض القانون، وترسيخ قيم الدولة، وتقويض كلّ ما من شأنه تصعيد التوترات بين أبناء البلد الواحد ، وتهديد الدولة ومؤسساتها، ولأننا نجد من الضروريّ فرض القانون بطريقة تؤمّن وتحمي المتظاهرين السلميين، وفرزهم عن المخرّبين، فان الأحداث المؤسفة التي جرت في ذي قار أخيراً تستدعي موقفاً مسؤولاً على كل المستويات. 

واضاف :" قررنا تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية بعنوان (فريق أزمة الطوارئ) يمنح صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة التي حرصت منذ أن تولّت الحكومة مسؤوليتها، على نصرة الاحتجاج السلمي، ودعم التوجّهات العادلة التي طالب بها شباب العراق.
أخبار متعلقة
أخر تعديل: الأحد، 29 تشرين الثاني 2020 10:22 ص
إقرأ ايضا
النزاهة

النزاهة تكشف حالات اختلاس لعلاج كورونا في البصرة 29 تشرين الثاني 2020 11:03 ص

الموازنة

نائب :حكومة الكاظمي غير جادة بارسال مشروع قانون موازنة العام المقبل 29 تشرين الثاني 2020 10:30 ص

10202021153924123019617

بعد مذبحة الخطوط الجوية .. قطر للبترول ترتكب مجزرة جديدة بحق العمال بلا رحمة 28 تشرين الثاني 2020 02:18 م

البنك المركزي

البنك المركزي يطلق مشروع الضريبة الإلكترونية 28 تشرين الثاني 2020 02:10 م

1606489433312

ناشطون يمنعون زواج خمسيني من فتاة تبلغ من العمر 15 سنة في دهوك 28 تشرين الثاني 2020 11:26 ص

وفرة-المياه-تؤمن-زراعة-الشلب-بنسبة-100-في-النجف

الزراعة: متفائلون بموسم الأمطار 28 تشرين الثاني 2020 11:09 ص

وزارة التجارة

العراق يعدُّ خطة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مطلع العام المقبل 28 تشرين الثاني 2020 11:07 ص

رواتب

نائب: 80% من الإيرادات غير النفطية لاتدخل خزينة الدولة 28 تشرين الثاني 2020 11:02 ص

التعليقات