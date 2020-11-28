متظاهرون يقطعون جسرا في مدينة الناصرية بالعراق

أفاد مصدر أمني ، اليوم السبت، بأن متظاهرين قطعوا جسر الحضارات في مدينة الناصرية التي شهدت مواجهات عنيفة أمس.

وانتشرت قوات الأمن العراقية في مدينة الناصرية بعد اشتباكات عنيفة بين أنصار التيار الصدري ومتظاهرين في ساحة الحبوبي، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 80 آخرين بينهم عناصر من قوات الأمن.

واقتحمت مجموعات من أتباع الصدر الساحة وقامت بإحراق خيم الاعتصام رافقها اشتباكات بين الطرفين.

وحمّل المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، مسؤولية قتل المحتجين لإنهاء الاحتجاجات، قائلًا: إنه على الكاظمي عدم الاكتفاء بتشكيل اللجان التحقيقية.

وأضاف أن الحكومة العراقية أضعف من أن تحمي المحتجين وغير قادرة على إبعاد الخطر عنهم.