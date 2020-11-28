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السبت, 28 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 تشرين الثاني 2020 02:10 م

البنك المركزي يطلق مشروع الضريبة الإلكترونية

البنك المركزي
أطلق البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، مشروع الضريبة الإلكترونية لصندوق الإسكان، لتمكين الصندوق من إتمام العمليات الإقراضية كافة.

وقال البنك، في بيان  له ، إن "المشروع سيمكن من تعزيز الموارد الحكومية وتحصيلها في بيئة آمنة وشفافة، بالاعتماد على البنية التحتية لأنظمة الدفع ومنصات الدفع الإلكتروني التي يوفرها البنك المركزي ومزودي خدمات الدفع المرخصين من قبله".

وأضاف أن "المشروع يستهدف بشكل عام الوزارات ودوائر الضرائب التي ستحصل إيراداتها من خلال الفواتير والرسوم، وعلى رأسها صندوق الإسكان العراقي".

وأوضح البنك أن المشروع سيمكن صندوق الإسكان من إتمام العمليات الإقراضية كافة، واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني، وإلغاء التعاملات النقدية، الذي بدوره سيُساعد من التخفيف عن كاهل المواطنين المقترضين من خلال التسريع في إنجاز المعاملات واستخدام منصات الدفع بدلاً من الحضور إلى مقر صندوق الإسكان.

وأشار إلى أن خطة الصندوق تضمنت جدولاً زمنياً لشمول فروعه كافة في المحافظات بمشروع الضرائب الإلكترونية حتى نهاية العام المقبل.

وتعاني الحكومة العراقية من تراجع الإيرادات الشهرية للعراق إلى نحو 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019، بسبب انهيار أسعار النفط العالمية وتفشي جائحة كورونا.

وتحتاج الحكومة العراقية إلى 3.5 مليار دولار شهريا فقط لدفع الرواتب والديون.

وقفز حجم ديون العراق الخارجية بحسب الأرقام المسجلة لدى وزارة المالية إلى مستوى الـ160 مليار دولار.

وقال عضو اللجنة المالية عبدالهادي موحان السعداوي، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، إن "الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الإيرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار".
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