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السبت, 28 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 28 تشرين الثاني 2020 01:46 م

ترامب يبلغ مستشاريه: مستعد لإصدار "رد مدمر" في حال مقتل أي أمريكي بالعراق

ترامب

أفادت معلومات لصحيفة "واشنطن بوست"، بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبلغ مستشاريه الآن أنه مستعد لإصدار أوامر برد مدمر إذا قُتل أي أميركي في الهجمات المنسوبة إلى إيران وفصائلها في العراق.

كما لفت تقرير الصحيفة الأميركي إلى أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يتعرض لضغوط من قبل مسؤولين أميركيين لتصعيد حملة حكومته على الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، والتي استهدفت صواريخها مراراً خلال العام الماضي مواقع دبلوماسية وعسكرية يستخدمها الأميركيون.

ومع تصاعد التوترات، هناك مخاوف من أن الأعمال الاستفزازية من قبل أي من الجانبين يمكن أن تؤدي إلى صراع غير مقصود.

يأتي هذا التأهب مع تزايد التوترات في المنطقة بشكل أكبر أمس الجمعة إثر مقتل العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زاده في هجوم قرب طهران.

واتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل بأنها وراء عملية الاغتيال، مما أثار احتمال أن تنتقم طهران أو وكلاؤها في الشرق الأوسط من أهداف غربية.

يذكر أن إحدى الميليشيات أطلقت الأسبوع الماضي صواريخ باتجاه السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، منتهكة بذلك هدنة سارية قبل شهر.

 ولم يتسبب الهجوم في وقوع إصابات بين الأميركيين أو قوات الأمن العراقية.

وبعد الهجوم الصاروخي في 17 نوفمبر على السفارة الأميركية، نفت ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران تورطها، قائلة إن الهدنة لا تزال سارية المفعول، مما سلط الضوء على الانقسامات الواضحة في معسكر الميليشيات والتهديدات المحتملة التي تشكلها الفصائل التي تقصف من تلقاء نفسها.

يذكر أنه في مكالمات مع الكاظمي والرئيس ، برهم صالح، أواخر سبتمبر، هدد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بإغلاق سفارة واشنطن في بغداد ما لم يتم كبح جماح الهجمات الصاروخية للميليشيات.

يذكر أيضا أن مسؤولين أميركيين أكدوا بحسب الصحيفة أن خطة إغلاق السفارة ما زالت ممكنة، وصدرت تعليمات لمسؤولي الإدارة للتحضير لسيناريوهات مختلفة.

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