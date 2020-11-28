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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 28 تشرين الثاني 2020 01:23 م

صحيفة عبرية: إرسال أطفال عراقيون إلى إسرائيل لتلقي علاجات منقذة للحياة

مستشفى في إسرائيل
ذكرت صحيفة "جيروزالوم بوست"، أن ثمانية أطفال عراقيين يتوقع وصولهم إلى إسرائيل للخضوع لـ"علاجات قلب منقذة للحياة" بتمويل من وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير التعاون الإقليمي عوفير أكونيس كشف عن ذلك خلال زيارة لمركز ولفسون الطبي وجمعية "أنقذ قلب طفل" الخيرية في مدينة هولون جنوبي  تل أبيب، على شرف اتفاقيات السلام الموقعة مع الإمارات والبحرين والسودان.

وقال سيمون فيشر المدير التنفيذي للجمعية الخيرية، "يسعدني أن أشاركم بأنه من المتوقع وصول ثمانية أطفال من العراق إلى إسرائيل قريبا للخضوع لعلاجات القلب المنقذة للحياة في ولفسون، بتمويل من وزارة التعاون الإقليمي. هذه أخبار جيدة ونأمل أن تفتح الباب للتعاون مع دول أخرى".

الوزير أكونيس قال، من جانبه، "نحن في عصر شرق أوسط جديد. إن اتفاقيات السلام التاريخية مع الإمارات والبحرين هي خطوة أولى نحو التطبيع مع المنطقة بأسرها".

و"أنقذ قلب طفل" هي منظمة إنسانية تكونت عام 1996 بهدف رعاية الأطفال الذين يعانون من مشاكل في القلب في البلدان النامية.

ومنذ عام 2010، تمكنت المنظمة ووزارة التعاون الإسرائيلية من إنقاذ حياة ما لا يقل عن 1600 طفل من الأراضي الفلسطينية وعدة دول بينها العراق وسوريا والمغرب وجنوب السودان.

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