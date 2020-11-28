الزراعة: متفائلون بموسم الأمطار

عبرت وزارة الزراعة، عن تفاؤلها بالموسم الحالي والأمطار المتساقطة وانعكاسه على الواقع الزراعي في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد في تصريح صحفي إن "كمية الأمطار المتساقطة ستعطي رسالة ايجابية ومشجعة للفلاحين والمزارعين بالاستعدادات المبكرة لهذا الموسم لاسيما في المناطق الديمية في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار".

وأشار إلى أن "وزارة الموارد المائية هي المعنية باستيعاب كميات الأمطار والسيول وجعلها في مصبات الأنهار والسدود، بغية توفيرها في المواسم المقبلة"، مبيناً أن "تساقط الأمطار يعد بادرة خير لكسر الحواجز والمشاكل التي نعاني منها مع دول الجوار نتيجة قطع المياه".

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