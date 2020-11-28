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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 تشرين الثاني 2020 11:07 ص

العراق يعدُّ خطة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مطلع العام المقبل

وزارة التجارة
 أعلنت وزارة التجارة، ، إعداد خطة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدة أن الانضمام سيسهم في زيادة الإنتاج الوطني، وتوفير فرص العمل.
 وقالت الوزارة  في بيان، إنها "أعدت خطة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمثلت بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بالانضمام، وكذلك اللجان الفرعية المنبثقة عنها، لإنجاز ملفات الانضمام، وكذلك الإسراع بتشريع القوانين، وإعداد مشاريع القوانين ذات الصلة باتفاقيات المنظمة، مثل قانون حماية المنتوج الوطني، وقانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون التعرفة الجمركية وغيرها من القوانين".

وأضافت أن "الانضمام إلى المنظمة له الانعكاسات الإيجابية على المدى البعيد، فقد لا يجني العراق ثماره مباشرة، ولكن سيكون هناك اقتصاد عراقي قوي ومتكامل وقادر على المنافسة مع اقتصاديات الدول الأعضاء في المنظمة بصورة عامة، واقتصاديات دول الجوار بصورة خاصة، إذ أن الانضمام سيسمح للعراق بالدخول في منافسة عادلة للسلع والخدمات مع الدول الأخرى الأعضاء".
وأكدت أن "هذا الإجراء سيسهم في زيادة الإنتاج الوطني، وتوفير فرص العمل للعاطلين، وبالتالي ستكون هناك زيادة ملحوظة في دخل الفرد والناتج الكلي"، مشيرة إلى أن "الوزارة تنسق مع الوزارات كافة وجهات القطاع الخاص، على إنجاز ملفات الانضمام، المتمثلة بإنجاز خطة التنفيذ التشريعية، التي تتضمن القوانين العراقية، ومشاريع القوانين، التي تؤثر بصورة مباشرة، وغير مباشرة، في الأنشطة الاقتصادية، وتم إنجاز مسودة أولية لهذه الخطة".
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