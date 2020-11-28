ترامب يعيد نشر أخبار بـ"تويتر" عن اغتيال العالم النووي الإيراني بطهران

أعاد الرئيس الامريكي ، ،دونالد ترامب نشر اخبار عبر حسابه في موقع "تويتر"، بشأن اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده في طهران اليوم الجمعة، دون التعليق على الموضوع.



واعاد ترامب في "تويتر" نشر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن اغتيال فخري زاده.



كما اعاد ترامب نشر تغريدة للصحفي الاسرائيلي يوسي ميلمان تنص على ان زادة كان رئيسا لبرنامج ايران العسكري السري وانه كان مطلوبا لدى جهاز الاستخبارات الاسرائيلي "الموساد" على مدى سنين . وان اغتياله يوجه ضربة الى ايران من الناحيتين النفسية والمهنية.