بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 28 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على شركات صينية وروسية دعمت البرنامج النووي الإيراني ترامب يبلغ مستشاريه: مستعد لإصدار "رد مدمر" في حال مقتل أي أمريكي بالعراق صحيفة عبرية: إرسال أطفال عراقيون إلى إسرائيل لتلقي علاجات منقذة للحياة لمواجهة الاختفاء القسري.. الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تجريمه مراقبون: النظام السياسي في العراق أصبح ميؤوسا منه.. وتلميحات بالتوجه نحو إقليم سني "البنتاجون" يقرر إعادة تحريك مجموعة حاملة الطائرات "نيميتز" إلى داخل مياه الخليج العربي الكاظمي يشكل لجنة تحقيق بشأن أحداث الناصرية قانون جرائم المعلوماتية في العراق: اللامي: كارثي وخطير.. و"رايتس ووتش": يخنق حرية التعبير يحدث بالعراق فقط.. تدريب قائدا مواليا لإيران لتولي منصب رفيع في الجيش خارجية العراق تتحدث عن تزايد نشاط داعش الإرهابي.. والعمليات المشتركة: التنظيم في مرحلة الانكسار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 تشرين الثاني 2020 11:02 ص

نائب: 80% من الإيرادات غير النفطية لاتدخل خزينة الدولة

رواتب
أكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، ، أن 80% من الايرادات غير النفطية لاتدخل خزينة الدولة العراقية.

وقال الكروي ان وضع العراق المالي والاقتصادي بشكل عام صعب جدا والازمة الراهنة ربما تكون بداية وضع قاس جدا في المستقبل القريب لانه هناك اخطاء متراكمة مستمرة منذ سنوات طويلة دون اي حلول وعدم الشعور بالتغيرات الحاصلة في العراق  من خلال تنوع مصادر الطاقة واعتماد بدائل اخرى”.
واضاف الكروي،ان” مستوى الفساد في البلاد هائل ومرعب في ذات الوقت لافتا الى ان كل التقارير الرسمية تشير الى ان 80% من الايرادات غير النفطية لاتدخل خزينة الدولة العراقية بسبب فساد او فوضى او عدم تنظيم ملف الايرادات لافتا الى ان النفط لن يبقى الى ما نهاية مصدر الطاقة الاساسي في العالم في ظل انخفاض اسعاره بشكل متكرر”.
واشار الكروي الى ان” اقتصاد  العراق بحاجة ماسة الى قرارات جريئة تكون بداية الانقاذ لتفادي وضع ماساوي قد تكون البعيدة حينها بعيدة المنال”.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
10202021153924123019617

بعد مذبحة الخطوط الجوية .. قطر للبترول ترتكب مجزرة جديدة بحق العمال بلا رحمة 28 تشرين الثاني 2020 02:18 م

البنك المركزي

البنك المركزي يطلق مشروع الضريبة الإلكترونية 28 تشرين الثاني 2020 02:10 م

1606489433312

ناشطون يمنعون زواج خمسيني من فتاة تبلغ من العمر 15 سنة في دهوك 28 تشرين الثاني 2020 11:26 ص

وفرة-المياه-تؤمن-زراعة-الشلب-بنسبة-100-في-النجف

الزراعة: متفائلون بموسم الأمطار 28 تشرين الثاني 2020 11:09 ص

وزارة التجارة

العراق يعدُّ خطة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مطلع العام المقبل 28 تشرين الثاني 2020 11:07 ص

2422019361214النائب حسين العقابي

العقابي: تأخر الحكومة بإرسال الموازنة مخالفة لايمكن السكوت عليها 28 تشرين الثاني 2020 10:58 ص

علي علاوي

المالية تعتزم طرح سندات بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار للمواطنين 28 تشرين الثاني 2020 10:41 ص

الخدمات النيابية

لجنة نيابية تدعو إلى تشكيل غرفة عمليات لمواجهة الأمطار والسيول 28 تشرين الثاني 2020 10:39 ص

التعليقات