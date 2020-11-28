نائب عن كتلة التغيير يتهم الحكومة الاتحادية بالتغاضي عن فساد حكومة كردستان

اتهم النائب عن كتلة التغيير غالب محمد علي ، الحكومة الاتحادية بالتغاضي عن فساد حكومة اقليم كردستان، مبينا ان عائلتي البارزاني والطالباني تسيطران على 60% من وارادت الاقليم.

وقال علي ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضعيف جداً حتى باختيار وزرائه وان احد الوزراء الحاليين عليه 50 ملفاً في النزاهة

واضاف ان ” 60% من واردات منافذ كردستان تعود لعائلتي البارزاني والطالباني”، لافتا إلى أن “شركتين تابعتين لمسرور البارزاني تسيطران على منفذين مهمين بكردستان.

وأشار علي الى ان ” شركات العائلات الحاكمة في كردستان تعمل في البصرة والنجف وان المفسدين في بغداد وأربيل متفقين على نهب.