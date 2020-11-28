نائب عن كتلة التغيير يتهم الحكومة الاتحادية بالتغاضي عن فساد حكومة كردستان

اتهم النائب عن كتلة التغيير غالب محمد علي ، الحكومة الاتحادية بالتغاضي عن فساد حكومة اقليم كردستان، مبينا ان عائلتي البارزاني والطالباني تسيطران على 60% من وارادت الاقليم.
وقال علي ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضعيف جداً حتى باختيار وزرائه وان احد الوزراء الحاليين عليه 50 ملفاً في النزاهة
واضاف ان ” 60% من واردات منافذ كردستان تعود لعائلتي البارزاني والطالباني”، لافتا إلى أن “شركتين تابعتين لمسرور البارزاني تسيطران على منفذين مهمين بكردستان.
وأشار علي الى ان ” شركات العائلات الحاكمة في كردستان تعمل في البصرة والنجف وان المفسدين في بغداد وأربيل متفقين على نهب.
وقال علي ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضعيف جداً حتى باختيار وزرائه وان احد الوزراء الحاليين عليه 50 ملفاً في النزاهة
واضاف ان ” 60% من واردات منافذ كردستان تعود لعائلتي البارزاني والطالباني”، لافتا إلى أن “شركتين تابعتين لمسرور البارزاني تسيطران على منفذين مهمين بكردستان.
وأشار علي الى ان ” شركات العائلات الحاكمة في كردستان تعمل في البصرة والنجف وان المفسدين في بغداد وأربيل متفقين على نهب.