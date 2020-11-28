العقابي: تأخر الحكومة بإرسال الموازنة مخالفة لايمكن السكوت عليها

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، ، عن وجود مخالفات جسيمة لدى الحكومة بشان قانون الموازنة المالية، مبينا ان استمرار المخالفات القانونية سيعرضها للمساءلة.

وقال العقابي ان “عدم ارسال الموازنة من قبل الحكومة رغم انقضاء المدة القانونية يعد مخالفة قانونية لا يمكن السكوت عنها.

واضاف ان ” سلوك الحكومة بعدم ارسالها لقانون موازنة العام المقبل مرفوض ومستنكر وان تعظيم ايرادات الدولة وتصريحات الحكومة في وادي والواقع في وادي اخر.

واشار العقابي الى ان “الحديث عن اصلاح اقتصادي وزيادة الواردات المالية عبارة عن دعاية انتخابية مبكرة .