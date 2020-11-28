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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 تشرين الثاني 2020 10:58 ص

العقابي: تأخر الحكومة بإرسال الموازنة مخالفة لايمكن السكوت عليها

2422019361214النائب حسين العقابي
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، ، عن وجود مخالفات جسيمة  لدى الحكومة بشان قانون الموازنة المالية، مبينا ان استمرار المخالفات القانونية سيعرضها للمساءلة.
وقال العقابي ان “عدم ارسال الموازنة من قبل الحكومة رغم انقضاء المدة القانونية يعد مخالفة قانونية  لا يمكن السكوت عنها.
واضاف ان ” سلوك الحكومة بعدم ارسالها لقانون موازنة العام المقبل مرفوض ومستنكر  وان تعظيم ايرادات الدولة وتصريحات الحكومة في وادي والواقع في وادي اخر.  
واشار العقابي الى ان “الحديث عن اصلاح اقتصادي وزيادة الواردات المالية عبارة عن دعاية انتخابية مبكرة .
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