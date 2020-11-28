المالية تعتزم طرح سندات بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار للمواطنين

أعلن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، ان الوزارة تسعى لطرح سندات بقيمة 3- 5 مليارات دولار الى المواطنين بعملتي الدينار والدولار.



وقال علاوي خلال حضوره ندوة لرابطة المصارف الخاصة :" ان القطاع المصرفي يعتبر اهم القطاعات الاقتصادية، وتعمل الدولة على دعمه من اجل تحريك الاقتصاد".



واضاف :" ان حركة الاصلاح الاقتصادي الحالية هي الاكثر جدية وستستمر الى الحكومات القادمة".



واشار علاوي الى :" ان وزارة المالية تعمل على تقوية البنى التحتية للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية ، وبالخصوص القطاع المصرفي، من اجل دعم المشاريع الاستثمارية في العراق، وانها لا ترى اي بديل الا تقوية القطاع المصرفي ودفعه الى الامام من خلال ازالة العقبات من امامه".



ونوه الى :" ان وزارة المالية تسعى لطرح سندات بقيمة 3-5 مليارات دولار ، الى المواطنين بالدينار والدولار، ونتوقع من المصارف الخاصة والحكومية شراءها "، مبينا :" ان سعر صرف الدينار امام الدولار سيكون ثابتا عند اصدار السندات، وذلك لتجنب اي خسائر في شراء السندات من قبل المصارف والمواطنين".



وحول الورقة البيضاء اكد :" ان وزارة المالية ستقوم ، من خلال الورقة البيضاء ، باصلاح السياسة المالية ومراقبة الاقتصاد وتغييره ليواكب الاقتصاد العالمي".