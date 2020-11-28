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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 تشرين الثاني 2020 10:39 ص

لجنة نيابية تدعو إلى تشكيل غرفة عمليات لمواجهة الأمطار والسيول

الخدمات النيابية

دعت  لجنة الخدمات النيابية   الى تشكيل غرفة عمليات خاصة لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة حسب ما تشير توقعات الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية.

وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في بيان ان"هناك ضرورة لمشاركة جميع الوحدات الإدارية في المحافظات ، اضافة لدوائر البلديات والمجاري والموارد المائية والكهرباء، اضافة لدوائر الدفاع المدني ، في الاستعداد لمواجهة الامطار والسيول المتوقعة".

واضاف :" ان غرفة العمليات يجب ان تأخذ على عاتقها توحيد الجهود بين كافة الدوائر الحكومية الخدمية أثناء هطول كميات كبيرة من الأمطار عبر توجيه الجهد الهندسي الى أماكن الخلل ، بالاعتماد على الجهد الذاتي لتلك الدوائر في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها المحافظات".

وشدد على "ضرورة وضع خطة آنية عاجلة للقيام بحملة لصيانة شبكات الصرف الصحي،  فضلاً عن تجهيز محطات الرفع بمولدات الطاقة".

ودعا رئيس لجنة الخدمات النيابية الى "ايلاء المناطق غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي اهمية خاصة من خلال تزويدها بمادة السبيس لإكساء شوارعها التي تعاني من مشاكل خدمية ، إضافة الى فك الاختناقات التي تشهدها تلك المناطق في حال هطول الأمطار ".
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