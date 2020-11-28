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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 تشرين الثاني 2020 10:37 ص

وزير الداخلية يوجه التشكيلات الأمنية برفع قدراتها استعداداً للانتخابات

عثمان الغانمي
وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، التشكيلات الأمنية برفع قدراتها استعداداً للانتخابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي أن "إجراء الانتخابات يستلزم أن تكون هناك بيئة آمنة ،لذلك فإن جميع تشكيلات وزارة الداخلية بدأت تُصعد عملياتها الأمنية بالشكل الذي يحقق قدراً أكبر من الأمن ومحاربة الجريمة"، مشيراً إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد تصاعداً للعمليات من تشكيلات وزارة الداخلية ضد عصابات الجريمة.

وأوضح المحنا أن "الفترة الماضية شهدت نشاطات متميزة لجميع تشكيلات وزارة الداخلية ،سواء في ما يتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب وتنفيذ عمليات كبرى مناطقية عملياتية ،وكذلك عمليات نوعية لجهاز الاستخبارات والإطاحة بشبكات بقايا داعش الإرهابية وعمليات في مناطق الجنوب لنزع أسلحة المناطق التي تشهد صراعات عشائرية".

واكد ان وزارة الداخلية كان لها جهد متميز في الكشف وضبط مئات الكيلوغرامات من المخدرات ،والوصول إلى أماكن لم تكن تصلها القوات الأمنية ،والقبض على العديد من المتهمين الكبار المروجين ،وكذلك محاربة الجريمة المنظمة، كما أنها حققت نجاحات كبيرة على مستوى قضايا الفساد المالي كالتهريب ،وتم إحباط شبكة كبيرة لتهريب النفط في البصرة تستخدم أنابيب تحت الأرض لسرقة المنتجات النفطية والنفط الخام".
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