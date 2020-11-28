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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 تشرين الثاني 2020 10:35 ص

علاوي : العملية السياسية انتهت إلى غير رجعة ..وتظاهرات تشرين تعبير عن ضمير الشعب

علاوي
أبدى رئيس ائتلاف / الوطنية / اياد علاوي شكوكه  بامكان اجراء الانتخابات ، في ظل الظروف والتوترات التي يشهدها الشارع العراقي .

وقال علاوي في تصريح متلفز :" ان العملية السياسية في العراق انتهت الى غير رجعة. 

واضاف :" ان تظاهرات تشرين ليست ظاهرة عابرة ، بل هي تعبير عن ضمير الشعب العراقي. 

واكد علاوي :" ان استقرار العراق يعني استقرار المنطقة ، وخرابه يعني خراب المنطقة.
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