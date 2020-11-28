علاوي : العملية السياسية انتهت إلى غير رجعة ..وتظاهرات تشرين تعبير عن ضمير الشعب

أبدى رئيس ائتلاف / الوطنية / اياد علاوي شكوكه بامكان اجراء الانتخابات ، في ظل الظروف والتوترات التي يشهدها الشارع العراقي .



وقال علاوي في تصريح متلفز :" ان العملية السياسية في العراق انتهت الى غير رجعة.



واضاف :" ان تظاهرات تشرين ليست ظاهرة عابرة ، بل هي تعبير عن ضمير الشعب العراقي.



واكد علاوي :" ان استقرار العراق يعني استقرار المنطقة ، وخرابه يعني خراب المنطقة.