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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 تشرين الثاني 2020 10:33 ص

ترامب يحدد شرط دخول بايدن للبيت الأبيض

ترامب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن منافسه الديمقراطي جو بايدن لا يمكنه الدخول للبيت الأبيض، إلا إذا أثبت أن الأصوات المدلى بها في الانتخابات قد تم الحصول عليها بطريقة قانونية.

وكتب ترامب على صفحته في "تويتر": "لا يمكن لبايدن دخول البيت الأبيض كرئيس إلا إذا تمكن من إثبات أن 80 مليون صوت، التي حصل عليها لم تكن بالتزوير أو بشكل غير قانوني.

وأضاف أن عمليات تزوير واسعة النطاق" وقعت في مدن ديترويت وأتلانتا، وفيلادلفيا، وميلووكي

وقال الرئيس الأمريكي إنه من الواضح أن بايدن "لديه مشكلة كبيرة غير قابلة للحل".
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