بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 28 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على شركات صينية وروسية دعمت البرنامج النووي الإيراني ترامب يبلغ مستشاريه: مستعد لإصدار "رد مدمر" في حال مقتل أي أمريكي بالعراق صحيفة عبرية: إرسال أطفال عراقيون إلى إسرائيل لتلقي علاجات منقذة للحياة لمواجهة الاختفاء القسري.. الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تجريمه مراقبون: النظام السياسي في العراق أصبح ميؤوسا منه.. وتلميحات بالتوجه نحو إقليم سني "البنتاجون" يقرر إعادة تحريك مجموعة حاملة الطائرات "نيميتز" إلى داخل مياه الخليج العربي الكاظمي يشكل لجنة تحقيق بشأن أحداث الناصرية قانون جرائم المعلوماتية في العراق: اللامي: كارثي وخطير.. و"رايتس ووتش": يخنق حرية التعبير يحدث بالعراق فقط.. تدريب قائدا مواليا لإيران لتولي منصب رفيع في الجيش خارجية العراق تتحدث عن تزايد نشاط داعش الإرهابي.. والعمليات المشتركة: التنظيم في مرحلة الانكسار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 تشرين الثاني 2020 10:28 ص

الكاظمي يقيل قائد شرطة محافظة ذي قار ويأمر بالتحقيق في احداث الناصرية

الكاظمي
أصدر رئيس الوزراء  القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قراراً باقالة قائد شرطة  محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في احداث امس في الناصرية ، والغاء اجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الاهلي في العراق.

ونقل اللواء يحيى رسول  الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ، عن الكاظمي تأكيده  :" ان  توتير الاوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد ، و لا بديل عن القانون والنظام والعدل ، ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي اريقت في احداث امس.

واضاف  الكاظمي:"  ان الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعداً للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف، وان بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني"

واهاب القائد العام بكل المواطنين الالتزام بالتعليمات الحكومية لصون الدم العراقي الزكي وقطع الطريق على من يريد بهذا البلد واهله الشر .

وكانت ميليشيات تابعة للتيار الصدري هاجمت ساحة الحبوبي التي يتواجد فيها المتظاهرون  ما تسبب باستشهاد عدد من المتظاهرين واصابة العشرات.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عثمان الغانمي

وزير الداخلية يوجه التشكيلات الأمنية برفع قدراتها استعداداً للانتخابات 28 تشرين الثاني 2020 10:37 ص

ميليشيا ربع الله

ميليشيا ربع الله تهاجم مركزا للمساج وسط بغداد وتحطم محتوياته 27 تشرين الثاني 2020 09:49 ص

​إصابة أربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك

​إصابة أربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك 27 تشرين الثاني 2020 09:47 ص

انفجار عبوة ناسفة أمام محل لبيع المشروبات الروحية وسط بغداد

انفجار عبوة ناسفة أمام محل لبيع المشروبات الروحية وسط بغداد 27 تشرين الثاني 2020 09:44 ص

القوات الأمنية

إصابة جندي بنيران قناص داعشي في صلاح الدين 27 تشرين الثاني 2020 06:28 ص

تاجر مخدرات

القبض على تاجر مخدرات في بابل 26 تشرين الثاني 2020 11:03 ص

منفذ الشلامجة

ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر عراقي في منفذ الشلامجة الحدودي 26 تشرين الثاني 2020 10:52 ص

تاجر مخدرات

القبض على تاجر مخدرات في بغداد 25 تشرين الثاني 2020 10:21 ص

التعليقات