الكاظمي يقيل قائد شرطة محافظة ذي قار ويأمر بالتحقيق في احداث الناصرية

أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قراراً باقالة قائد شرطة محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في احداث امس في الناصرية ، والغاء اجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الاهلي في العراق.



ونقل اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ، عن الكاظمي تأكيده :" ان توتير الاوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد ، و لا بديل عن القانون والنظام والعدل ، ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي اريقت في احداث امس.



واضاف الكاظمي:" ان الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعداً للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف، وان بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني"



واهاب القائد العام بكل المواطنين الالتزام بالتعليمات الحكومية لصون الدم العراقي الزكي وقطع الطريق على من يريد بهذا البلد واهله الشر .



وكانت ميليشيات تابعة للتيار الصدري هاجمت ساحة الحبوبي التي يتواجد فيها المتظاهرون ما تسبب باستشهاد عدد من المتظاهرين واصابة العشرات.