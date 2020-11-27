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الجمعة, 27 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 تشرين الثاني 2020 02:31 م

نائب:آلاف الوكلاء والمدراء والمستشارون في مؤسسات الدولة بلا انجاز بتغطية من قوى مهيمنة

علي البديري
كشف النائب علي البديري، ‏الخميس‏، 26‏ تشرين الثاني‏، 2020 عن عشرات الوكلاء وآلاف المدراء العامين والمستشارين يكلفون الدولة المليارات من الدنانير، دون انجاز في المواقع التي يشغلونها، فيما طلبت الحكومة من البرلمان سلطة اقتراض إضافية لسد فجوة التمويل حتى عرض موازنة 2021.
وقال البديري إن اعدادا لا حصر لها من الوكلاء والمستشارين والمدراء، الذي يجلسون خلف المكاتب من دون أداء مهمات نافعة، وإنجاز واضح، موجودين  في جميع المؤسسات، فيما هناك الآلاف من هم بدرجة مدير عام ومستشارين يكلفون الموازنات مليارات الدنانير، من دون مردود مالي لأعمالهم اليومية التي لا فائدة منها.
ويحذر خبراء ماليون وأعضاء في البرلمان من أن العراق قد يمر بمرحلة عجز كلي عن سداد مرتبات الموظفين والمتقاعدين، معتبرين أن البحث عن آلية تقشف جديدة وتخفيض في النفقات يبدو الحل الأفضل.  
وأضاف البديري  انه لا يمتلك ارقاما دقيقة لكن المؤكد انهم اعدادا هائلة.
واعتبر البديري ان تغيير الوكلاء في الوزارات والمدراء العامين الذين أمضوا أكثر من 10 أعوام وهم في مناصبهم، مهمة وطنية.
وقال البديري: الكثير منهم أدوات لأحزاب سياسية، ومناصبهم هي في خدمة الأحزاب لتمرير اجندتها، لا في خدمة المواطن.
ويدعو البديري الى ترشيق أعداد الوظائف في العراق، بعد ان استفحل الروتين، ولم تعد الميزانية تكفي لتأمين الرواتب.   
وعلى الرغم من ان إيرادات الحكومة العراقية مناسبة اذا ما احسِن ادارتها، لكن من غير المعروف أين تذهب بسبب استشراء الفساد في مؤسسات الدولة.
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