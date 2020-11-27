بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 27 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
خارجية العراق تتحدث عن تزايد نشاط داعش الإرهابي.. والعمليات المشتركة: التنظيم في مرحلة الانكسار نائب: حكومة الكاظمي لا تمتلك الخبرة الاقتصادية لانتشال العراق محاكمة دبلوماسي إيراني في بلجيكا لاتهامه بمحاولة تفجير اجتماع للمعارضة ترامب: تسليم لقاح كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل التميمي: مشروع قانون جرائم المعلوماتية بحاجة إلى إنشاء مركز وطني الأدلة الرقمية الجبوري: نرجح مراجعة المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عودة استهداف النشطاء والمتظاهرين في العراق.. نجاة ناشطَين من محاولة اغتيال بأسلحة كاتمة متظاهرو الناصرية يطالبون بمحاسبة قتلة المحتجين.. ويهددون بالتصعيد بسبب المشكلات التي تعانيها بغداد.. العراق يدرس إنشاء عاصمة إدارية على أطراف العاصمة منظمة الصحة: طرح لقاح للوقاية من كورونا سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على الفايروس
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 تشرين الثاني 2020 02:28 م

النصر يتصدر قوى سياسية تهدد بمقاطعة الانتخابات بدافع الخشية من غياب النزاهة

بطاقات الانتخابات
لوّح ائتلاف النصر،اليوم  الجمعة 27 تشرين الثاني 2020، بخيار مقاطعة الانتخابات المقبلة.
وقال مصدر في الائتلاف ان هذا الخيار ممكن جدا في حال تكرار سيناريو الانتخابات السابقة العام 2018.
وقال المصدر إنه في حالة غياب معايير النزاهة والعدالة ولو بشكل مقبول ومطمئن، وتم الإحتكام إلى ذات أساليب التزوير وفرض الإرادة كما حدث إبان انتخابات 2018، فإنَّ المقاطعة الشعبية والسياسية خيار مطروح.
واضاف المصدر: يجب ضمان نزاهة مقبولة للانتخابات لكي لا يتكرر الفشل.
ورصد بغداد بوست ، حملة في التواصل الاجتماعي، والشارع العراقي، تدعو الى مقاطعة الانتخابات.
وكان النصر، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قد حذر في وقت سابق من مقاطعة شعبية وسياسية للانتخابات البرلمانية المقبلة، في حال عدم ضمان النزاهة والعدالة والمصداقية.
وقال الائتلاف في بيان إن الحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة عليهم مسؤولية كاملة لتوفير معايير النزاهة والعدالة والمصداقية للانتخابات القادمة والمقررة في يونيو المقبل.
وأضاف أنه في حال عدم توافر النزاهة ستشهد الانتخابات مقاطعة من الشعب ومن قوى سياسية مهمة، وستقود لأزمة كبيرة للنظام السياسي برمته.
وفي 19‏ تشرين الثاني  2020 أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، حسين النجار أن هناك إمكانية لدراسة مقاطعة الانتخابات المبكرة ما لم يتم تحقيق شروط ومطالب الانتفاضة، لافتا إلى أن التحالف مع سائرون انتهى عملياً.
ولازالت قوى سياسية ومدنية توجه الانتقادات الى قانون انتخابات، وتتهمه بانه مُرر من أجل حصر الأصوات وإعادة توزيعها بين الكتل المتنفذة، من خلال تقسيم العراق إلى دوائر انتخابية متعددة لتغيير المعادلة  لصالح القوى المهيمنة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
علي البديري

نائب:آلاف الوكلاء والمدراء والمستشارون في مؤسسات الدولة بلا انجاز بتغطية من قوى مهيمنة 27 تشرين الثاني 2020 02:31 م

الكاظمي

نائب: حكومة الكاظمي لا تمتلك الخبرة الاقتصادية لانتشال العراق 27 تشرين الثاني 2020 02:21 م

البجاري

البجاري: سنقوم باستضافة الكاظمي في حال عدم إرساله موازنة 2021 27 تشرين الثاني 2020 10:36 ص

رئيس أركان الجيش

رئيس أركان الجيش يبحث مع قائد بعثة الناتو في العراق التعاون في مجال التدريب 27 تشرين الثاني 2020 10:03 ص

سهام شنون

نائبة: أغلب النواب يقفون بالضد من إقرار قانون جرائم المعلوماتية 27 تشرين الثاني 2020 09:58 ص

القانونية النيابية

القانونية النيابية تنتقد سلوك الحكومة بعدم إرسال موازنة ٢٠٢١ 27 تشرين الثاني 2020 09:54 ص

علي التميمي

التميمي: مشروع قانون جرائم المعلوماتية بحاجة إلى إنشاء مركز وطني الأدلة الرقمية 27 تشرين الثاني 2020 08:59 ص

الحلبوسي

الجبوري: نرجح مراجعة المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 27 تشرين الثاني 2020 08:49 ص

التعليقات