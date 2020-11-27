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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 تشرين الثاني 2020 01:49 م

تحالف الشر.. اتفاقية جديدة بين قطر و إيران لابتزاز دول المنطقة

جيوش الكترونية توجهها قطر ومعها الاخوان وايران للنيل من السعودية

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر في  أصفهان، توقيع مذكرة تعاون لابتزاز دول الجوار .
وبحسب مراقبين فإن هذه الاتفاقية تنذر بمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة .

وينص الاتفاق بين طهران والدوحة على  تشكيل فريق تجاري مشترك
و تعاون القطاع الخاص من كلا البلدين في إنشاء مراكز تجارية مشتركة

وإيفاد مستشار تجاري إلى سفارتي البلدين في طهران والدوحة، والاستفادة من موانئ بعضهما لتطوير التصدير والاستيراد بين الجانبين.

وتنص المذكرة ، على التعاون الإيراني القطري في مجال التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة وإقامة أسابيع ثقافية بين البلدين.

هذا إلى جانب تلبية إيران احتياجات الجانب القطري  من الأدوية والأجهزة الطبية

واتفاق البلدين على توقع وثيقة تعاون مشترك في مجالات التعليم العالي والدراسات العلمية
وتوفير ظروف انتفاع الجانب القطري من إمكانيات الموانئ والسكك الحديدية في إيران لترانزيت السلع والنقل

 فضلا عن إبرام اتفاقات في شتى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية وصيانة كابلات الألياف البصرية المغمورة.
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