الخدمات النيابية تتهم المالية بتبديد الأموال المخصصة للوسط والجنوب منذ 2015

اتهمت لجنة الخدمات النيابية، وزارة المالية بصرف الأموال الخاصة باعمار الوسط والجنوب باتجاهات أخرى.



وقال عضو اللجنة عباس العطافي ان “قانون المحافظات لسنة 2015 أعطى حصصا للمحافظات من الجباية والمنافذ وواردات النفط وغيرها.

واضاف ان “وزارة المالية منذ 2015 لم تحول اي مبالغ من تلك الاموال الى محافظات الوسط والجنوب وحتى طالها الاهمال خاصة بالطرق ووصلت الى ما عليه الان.

وتابع ان “اغلب الاموال تذهب وتصرف باتجاهات اخرى”، مؤكدا ان نواب تلك المحافظات ستكون لهم وقفة في موازنة 2021 لتثبيت صرف مخصصات تلك المحافظات.

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