الموارد المائية تؤكد جاهزية السدود لاستقبال الأمطار المرتقبة

أكدت وزارة الموارد المائية، أن السدود جاهزة لاستقبال كمية الأمطار المرتقبة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عون ذياب، إن "الوزارة مستعدة لمواجهة كميات الأمطار المحتمل تساقطها خلال الأيام المقبلة"، مشيراً إلى "احتمالية أن تتسبب الأمطار بإحداث سيول خاصة في الجانب الشرقي للبلاد".

وأضاف أن "السدود جاهزة لاستقبال كمية الأمطار المرتقبة، وهنالك فراغات خزنية واسعة في المنطقة الوسطى والجنوبية مهيأة لاستقبال أي كمية من المياه"، لافتا إلى ان "الوزارة بأمس الحاجة إلى تلك الكميات من المياه لدعمها في الموسم الزراعي الشتوي والصيفي المقبلين.

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