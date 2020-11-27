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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 تشرين الثاني 2020 10:40 ص

الموارد المائية تؤكد جاهزية السدود لاستقبال الأمطار المرتقبة

وزارة الموارد المائية
أكدت وزارة الموارد المائية، أن السدود جاهزة لاستقبال كمية الأمطار المرتقبة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة عون ذياب، إن "الوزارة مستعدة لمواجهة كميات الأمطار المحتمل تساقطها خلال الأيام المقبلة"، مشيراً إلى "احتمالية أن تتسبب الأمطار بإحداث سيول خاصة في الجانب الشرقي للبلاد".
وأضاف أن "السدود جاهزة لاستقبال كمية الأمطار المرتقبة، وهنالك فراغات خزنية واسعة في المنطقة الوسطى والجنوبية مهيأة لاستقبال أي كمية من المياه"، لافتا إلى ان "الوزارة بأمس الحاجة إلى تلك الكميات من المياه لدعمها في الموسم الزراعي الشتوي والصيفي المقبلين.
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