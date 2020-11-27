البجاري: سنقوم باستضافة الكاظمي في حال عدم إرساله موازنة 2021

أكدت النائبة عن تحالف الفتح، زهرة البجاري استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حال عدم ارساله موازنة 2021 الى مجلس النواب. وقالت البجاري ان “مجلس النواب سيستضيف الكاظمي خلال الجلسات المقبلة في حال عدم إرساله لموازنة 2021 خلال الايام المقبلة. Copy أخبار متعلقة الركابي يكشف عن توافق لحسم موازنة 2021 باسرع وقت ممكن المالية النيابية توضح الآلية التي ستتبعها لمواجهة خطر تأمين رواتب العام المقبل في حال تأخر إرسال الموازنة نائب: تقديرات العجز ستبلغ ضمن موازنة 2021 بين 35 إلى 45 ترليون دينار المالية النيابية: لن نمرر اي فقرة استقطاع برواتب الموظفين في موازنة2021 نائب: عدم إرسال موازنة ٢٠٢١ سريعا سيفاقم الأزمة المالية القانونية النيابية: يجب حل البرلمان في نيسان المقبل لضمان إجراء الانتخابات بحزيران