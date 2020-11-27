بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 27 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 27 تشرين الثاني 2020 10:36 ص

البجاري: سنقوم باستضافة الكاظمي في حال عدم إرساله موازنة 2021

البجاري

 أكدت النائبة عن  تحالف الفتح،  زهرة البجاري  استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حال عدم ارساله موازنة 2021 الى مجلس النواب.
 
وقالت البجاري ان “مجلس النواب سيستضيف الكاظمي خلال الجلسات المقبلة في حال عدم إرساله لموازنة 2021 خلال الايام المقبلة. 
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أخر تعديل: الجمعة، 27 تشرين الثاني 2020 10:37 ص
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