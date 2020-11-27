البجاري: سنقوم باستضافة الكاظمي في حال عدم إرساله موازنة 2021



أكدت النائبة عن تحالف الفتح، زهرة البجاري استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حال عدم ارساله موازنة 2021 الى مجلس النواب.



وقالت البجاري ان “مجلس النواب سيستضيف الكاظمي خلال الجلسات المقبلة في حال عدم إرساله لموازنة 2021 خلال الايام المقبلة.