لجنة نيابية :إحصاءات حكومية مخيفة لحالات العنف الأسري في العـراق

افصحت لجنة حقوق الانسان البرلمانية عن احصاءات حكومية رسميـة لحالات العنف الاسري في العراق بالتزامن مع الذكرى السنوية العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة ، ووصفت تلك الاعداد بانها :" تمثل واقعا مخيفا لايصلح كبيئة خصبة لبناء عائلة كريمة ".



وقال عضو اللجنة النائب احمد الكناني في تصريحات صحفية :" تم الحصول من الجهات الرسمية على احصائيات دقيقة لحالات العنف الاسري في العراق ، حيث كشف مجلس القضاء الاعلى في 24 / 10 / 2020 ، عن تسجيل نحو 17 الف حالة عنف اسري خلال عام واحد "، مشيرا الى ان " المحاكم العراقية سجلت في عام 2019 ، 16861 حالة عنف اسري".



واضاف انه " بالرغم من ضخامة هذه الاعداد والاحصاءات، لكن الكثير ين يؤكدون ان هذا غيض من فيض ، وهنالك العديد من الحالات لم تصل الى المحاكم لاسباب مختلفة"، مبينا ان "دعاوى العنف الاسري بلغت 12336 قضية ، واحتلت بغداد المركز الاول في قضايا العنف الاسري بتسجيلها 4661 حالة ".



وجدد الكناني ، تأكيد اللجنة النيابية والتزامها بدعم تشريع القوانين المناهضة للتصرفات الهمجية ضد هذا الكيان الذي يمثل نصف المجتمع".