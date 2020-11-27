نائبة: أغلب النواب يقفون بالضد من إقرار قانون جرائم المعلوماتية

أكدت عضو مجلس النواب سهام شنون , ان اغلب النواب يقفون بالضد من اقرار قانون جرائم المعلوماتية.

وقالت شنون , ان ” قانون جرائم المعلوماتية واجه عدة اعتراضات على اغلب فقراته من حيث العقوبات وضعف نصوصه القانونية التي وصفت بالفضفاضة والسائبة.

وأضافت ان ” القانون في الوقت الحاضر يواجه خيارين الأول ترحيله للدورة المقبلة او رفضه عند مرحلة التصويت لاسباب عديدة تم تناولها في العديد من التصريحات والمواقف لبعض القوى السياسية , فضلا عن شن حملة إعلامية من قبل منظمات المجتمع المدني وخبراء القانون وشرائح مختلفة من الشعب.