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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 تشرين الثاني 2020 09:58 ص

نائبة: أغلب النواب يقفون بالضد من إقرار قانون جرائم المعلوماتية

سهام شنون
أكدت  عضو مجلس النواب سهام شنون , ان اغلب النواب يقفون بالضد من اقرار قانون جرائم المعلوماتية.
وقالت شنون , ان ” قانون جرائم المعلوماتية واجه عدة اعتراضات على اغلب فقراته من حيث العقوبات وضعف نصوصه القانونية التي وصفت بالفضفاضة والسائبة. 
وأضافت ان ” القانون في الوقت الحاضر يواجه خيارين الأول ترحيله للدورة المقبلة او رفضه عند مرحلة التصويت لاسباب عديدة تم تناولها في العديد من التصريحات والمواقف لبعض القوى السياسية , فضلا عن شن حملة إعلامية من قبل منظمات المجتمع المدني وخبراء القانون وشرائح مختلفة من الشعب.
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