بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 27 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
ترامب: تسليم لقاح كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل التميمي: مشروع قانون جرائم المعلوماتية بحاجة إلى إنشاء مركز وطني الأدلة الرقمية الجبوري: نرجح مراجعة المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عودة استهداف النشطاء والمتظاهرين في العراق.. نجاة ناشطَين من محاولة اغتيال بأسلحة كاتمة متظاهرو الناصرية يطالبون بمحاسبة قتلة المحتجين.. ويهددون بالتصعيد بسبب المشكلات التي تعانيها بغداد.. العراق يدرس إنشاء عاصمة إدارية على أطراف العاصمة منظمة الصحة: طرح لقاح للوقاية من كورونا سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على الفايروس ذي قار تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم 28 تشرين الثاني إصابة جندي بنيران قناص داعشي في صلاح الدين ذيبان: تحركات نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 27 تشرين الثاني 2020 08:49 ص

الجبوري: نرجح مراجعة المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

الحلبوسي
أعلن النائب أحمد عبد الله الجبوري، التراجع عن مشروع إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال الجبوري في بيان صادر عن مكتبه، إنه "نرجح مراجعة المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد توافق على تغيير أولويات الاداء وتوزيع المهام وشراكة القرار اضافة الى قصر عمر البرلمان".

وأضاف "ستكون هنالك شراكة بالقرار السياسي ولن نمضي بمشروع اقالة الرئيس الحلبوسي"، داعيا الى "استلهام العبر والدروس من معطيات الحرب على الارهاب وتوحيد الجهود لحماية ثوابت العيش المشترك".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
رئيس أركان الجيش

رئيس أركان الجيش يبحث مع قائد بعثة الناتو في العراق التعاون في مجال التدريب 27 تشرين الثاني 2020 10:03 ص

سهام شنون

نائبة: أغلب النواب يقفون بالضد من إقرار قانون جرائم المعلوماتية 27 تشرين الثاني 2020 09:58 ص

القانونية النيابية

القانونية النيابية تنتقد سلوك الحكومة بعدم إرسال موازنة ٢٠٢١ 27 تشرين الثاني 2020 09:54 ص

علي التميمي

التميمي: مشروع قانون جرائم المعلوماتية بحاجة إلى إنشاء مركز وطني الأدلة الرقمية 27 تشرين الثاني 2020 08:59 ص

السيسي ووزير الدفاع العراقي

السيسي: حريصون على التعاون مع العراق في كافة المجالات خاصة العسكري 26 تشرين الثاني 2020 03:32 م

البرلمان

البرلمان يؤجل انعقاد جلسته حتى الخامس من الشهر المقبل 26 تشرين الثاني 2020 02:28 م

كوجر

المالية النيابية: تجربة "الدفع المسبق لبيع النفط" فاشلة ومرفوضة 26 تشرين الثاني 2020 02:13 م

1606230246892

الكاظمي يتعهد بحل مشكلة الرواتب وتصدير الذهب بمطارات كردستان 26 تشرين الثاني 2020 01:53 م

التعليقات