الجبوري: نرجح مراجعة المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

أعلن النائب أحمد عبد الله الجبوري، التراجع عن مشروع إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.



وقال الجبوري في بيان صادر عن مكتبه، إنه "نرجح مراجعة المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد توافق على تغيير أولويات الاداء وتوزيع المهام وشراكة القرار اضافة الى قصر عمر البرلمان".



وأضاف "ستكون هنالك شراكة بالقرار السياسي ولن نمضي بمشروع اقالة الرئيس الحلبوسي"، داعيا الى "استلهام العبر والدروس من معطيات الحرب على الارهاب وتوحيد الجهود لحماية ثوابت العيش المشترك".

