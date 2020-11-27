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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 27 تشرين الثاني 2020 06:53 ص

منظمة الصحة: طرح لقاح للوقاية من كورونا سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على الفايروس

كورونا

قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن طرح لقاح للوقاية من كوفيد-19 سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل.

وقال مايك رايان لتلفزيون (آر.تي.إي) في وطنه أيرلندا "الحياة كما اعتدنا أن نعرفها، أعتقد أن هذا ممكن جدا جدا ولكن سيتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على النظافة الشخصية والتباعد الجسدي".

وأضاف رايان، "اللقاحات لا تعني انتهاء كوفيد. إضافة اللقاحات سيسمح لنا مع إجراءاتنا الحالية بسحق المنحنى حقا وتجنب العزل العام واكتساب السيطرة التدريجية على المرض".

وقال المسؤول الدولي، علينا أن ندرك تماما أننا بحاجة إلى تقليل فرص إصابة الآخرين عند تنظيم العائلات بعناية في احتفالات عيد الميلاد.

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