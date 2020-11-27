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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 27 تشرين الثاني 2020 06:40 ص

ذي قار تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم 28 تشرين الثاني

ذي قار

قرر محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم 28 من نوفمبر لكل عام.

وقال الوائلي في بيان، إنه أصدر أمرا إداريا بتعطيل الدوام الرسمي ليوم 28 من نوفمبر لكل عام، استذكارا لحادثة جسر الشهداء الزيتون.

يذكر أنه في أواخر العام الماضي 2019 شهدت ساحات الاعتصام لاسيما ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز ذي قار، وعدد من الأقضية في المحافظة، مواكب تشييع للضحايا وأغلبهم تراوحت أعمارهم ما بين (19-15) وأصغر، والذين قتلوا باستخدام القوات الأمنية الرصاص الحي من أسلحة الأحادية الرشاشة، والرصاص الخاص بمقاومة الطائرات بالقرب من جسر الزيتون، وتقاطع البهو، والمنصورية، وحديقة غازي.

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