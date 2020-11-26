صدمة في قم وطهران.. دبلوماسيون كبار: عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لن تحدث

خبراء: على خامنئي إيران أن يطفىء شموع فشله وخيبته.. العودة للاتفاق النووي "صعبة للغاية" بسبب قرارات الرئيس ترامب



رغم التهليل والحشد والتوسل، الذي تبذله قيادات إيرانية عدة، بدءا من روحاني وظريف، وكل قادة نظام إيران الإرهابي والحشد كذبا، ان الولايات المتحدة الأمريكية ستعود حتما وسريعا الى الاتفاق النووي مع بدء نقل السلطة بروتوكوليا إلى بايدن. إلا ان دبلوماسيون وخبراء كبار قالوا: إن الاجراءات التي اتخذها الرئيس ترامب جعلت من الصعوبة تماما تنصل أي ادارة امريكية منها. ولو أراد بايدن اليوم العودة للاتفاق، وبعدما انكشف إرهاب إيران فلن يستيطع وسيأخذ ذلك وقتا طويلا.



وفي الوقت الذي تستعد إدارة جو بايدن، إلى تولي مهامها وفق البعض وان كانت الطعون القضائية في التزوير الواسع لم تنته، تتطلع القوى الأوروبية إلى تقليل التوترات النووية مع طهران بشكل سريع، إلا أن عودة واشنطن إلى اتفاق العام 2015 الذي انسحبت منه إدارة الرئيس ترمب في 2018 لن يحصل على ما يبدو وليس بالسرعة ولا بالصورة التي تتوقعها طهران.

وأكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في أوروبا لصحيفة وول ستريت جورنال: إن الدول الأوروبية لن تضغط على واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي بسرعة. وعلى الرغم من أن الدول الأوروبية لا تزال تدعم الاتفاق النووي، يرى مسؤولون مطلعون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أن العودة الكاملة للاتفاق قد لا تكون قابلة للتحقق أو حتى مرغوبة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو 2021 المقبل لمعرفة صنف الارهابيين الذين سياتون للرئاسة الايرانية.



ووسط مخاوف أوروبية متزايدة، بشأن الأبحاث النووية التي تستمر إيران في العمل عليها، قال بعض الدبلوماسيين الأوروبيين للصحيفة الأميركية، إنهم سيحثون على إبرام اتفاق سريع في الأشهر الأولى من إدارة بايدن، في الربيع المقبل، لتخفيف بعض العقوبات الأميركية الواسعة على طهران مقابل تراجعها عن توسيع في أنشطتها النووية، وبهدف توفير بعض الفوائد الاقتصادية الملموسة لإيران قبل انتخابات يونيو، ما قد يخلق حافزًا لحكومة إيرانية جديدة لمتابعة الدبلوماسية.

أما بالنسبة لإيران، فمن المحتمل أن يعني هذا التراجع، خفض مخزونها المتزايد من المواد النووية - اليورانيوم المخصب - والذي يبلغ حاليًا 12 ضعف الحد المسموح به في اتفاقية 2015، وهي كمية كافية بحسب بعض الخبراء لصنع سلاحين نوويين. وفق ما نرته "العربية"، وكانت وكالة الأمم المتحدة للطاقة الذرية أفادت في تقريرها الأخير بأن إيران قامت في الأسابيع الأخيرة بتركيب أو إنشاء مئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة تحت الأرض في منشآتها النووية الرئيسية في نطنز في انتهاك مباشر للاتفاق.



إلى ذلك، يرى دبلوماسيون أوروبيون، أن فريق بايدن يحتفظ بخطط تفصيلية خاصة بإيران لم يكشفها حتى الآن، على الرغم من أنه نشر في سبتمبر الماضي، مقالاً قال فيه إنه سيعود إلى الاتفاق إذا تراجعت إيران عن جميع انتهاكاتها النووية، وتعديل الاتفاق السابق من أجل توسيع نطاقه وتشديد القيود على عمل طهران النووي في المستقبل. وبينما يعتقد الدبلوماسيون الأوروبيون أنه من الممكن التوصل إلى ترتيب "مؤقت" في الربيع، فإنهم في الوقت عينه يشكون في أن توافق طهران على توسيع مستقبلي للاتفاق قبل الانتخابات الرئاسية.

كما يرون أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ستأتي في يونيو المقبل، برئيس أكثر تشددا يحل محل حسن روحاني الذي أيد الاتفاق النووي.

وحتى مع بقاء اتفاق عام 2015 النقطة المرجعية للمحادثات، يعتقد معظم الدبلوماسيين أيضًا أن عودة الولايات المتحدة المتعجلة إلى الاتفاق النووي قد تبدد النفوذ الغربي لإقناع طهران وحلفائها الروس والصينيين في الاتفاقية بقبول صفقة أوسع وأكثر صرامة في مستقبل. وحتى في بروكسل، حيث اجتمع مسؤولون أوروبيون قبل أيام، أقر رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن اتفاق 2015 قد يحتاج إلى تغييرات.

وقال في مقابلة أجريت معه سابقا: "أنا لست ضد فكرة تعديل الاتفاق وتوسيعه، وإعادة النظر فيه لكن لا يمكنك التخلص منه ورميه من النافذة ثم البدء من الصفر."

وقال روبرت أينهورن، مفاوض الحد من الأسلحة النووية في معهد بروكينغز، إن اختيار كلمة "تعويض" لم يكن عرضياً. وتقول إيران – وهى تحلم طبعا- بأنها تريد من واشنطن دفع مليارات الدولارات من الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها عندما سحب الرئيس ترمب الولايات المتحدة من الصفقة الإيرانية في 2018 وأعاد فرض العقوبات التي كانت قد رفعتها. وبالطبع هذه الأحلام لن تتحقق.

وقال مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والمؤيد منذ فترة طويلة لسياسة صارمة تجاه إيران، وفق اندبندنت عربية، لا أعتقد أن الإدارة انتهت من قضية إيران، أعتقد أن الناس سوف يجرون بقوة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ضد إيران، مع العلم أنه بعد يناير 2021. قد تكون هناك سياسة مختلفة للغاية تجاه إيران.

وشدد خبراء، أن أحلام إيران في العودة للاتفاق النووي من جديد لن تحدث ولن يقدر في حال تسلم السلطة، بعد كم التزوير الذي حصل. فالرئيس ترامب كشف الإرهاب الإيراني للعالم ولم يعد ممكنا التراجع عن الاجراءات ضدها ثانية.

أ.ي