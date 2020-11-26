تفاصيل ضربة الفجر.. غارات إسرائيلية عنيفة حصدت أرواح 20 إرهابيا من "ميليشيات زينبيون" الإيرانية

خبراء: هذه بشائر القصف وتل أبيب لن تتوقف الفترة القادمة حتى تجبر ملالي إيران على الخروج من سوريا



بما ينبىء عن مزيد من الاستهداف لقادة إيران الإرهابيين والميليشيات الإجرامية التي جرى تسفيرها من إيران إلى سوريا، تكشفت خلال الساعات الماضية، وقائع وتفاصيل الضربات الجوية المؤلمة فجر اليوم، والتي حصدت العشرات من ميليشيات إيران الإجرامية صباح اليوم، في سلسلة متواصلة من الهجمات.

وكانت قد استهدفت طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، مواقع وتمركزات لميليشيا "لواء زينبيون" الارهابي، ضمن باديتي الجلاء والحمدان غرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي في سوريا.



وتكاثرت الضربات الجوية في سوريا مؤخراً، لاستئصال تواجد الميليشيات الإيرانية في البلاد. وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أنها أودت بحياة 20 من ميليشيا "لواء زينبيون"، في ريف البوكمال شرقي دير الزور، معظمهم من الجنسية الباكستانية.

وأوضح المرصد وفق تقرير"العربية"، أن طائرات مجهولة يعتقد أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع وتمركزات تلك الميليشيا ضمن باديتي الجلاء والحمدان غرب مدينة البوكمال،الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى لسقوط خسائر بشرية ومادية. ولفت إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، وتسبب القصف أيضاً بتدمير مواقع وآليات. وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل الى جانب قوات النظام.



وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها تلك المنطقة، ففي 22 نوفمبر الجاري،وقعت خسائر بشرية عدة جراء قصف جوي من قبل طائرات يرجح أنها إسرائيلية على تمركزات للميليشيات الموالية لإيران، بريف البوكمال أيضا، حيث قتل 14 من الميليشيات الإيرانية من جنسيات أفغانية وعراقية.

وشنت إسرائيل أيضا قبل أيام ضربات استهدفت، وفق المرصد السوري، مركزاً ومخزن أسلحة تابعا للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي. وطالت مركزاً لمجموعة ارهابية تطلق على نفسها "المقاومة السورية لتحرير الجولان" في القنيطرة (جنوب) عند الحدود السورية مع الجولان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، ضمن المرات القليلة التي تفصح فيها إسرائيل عن ضرباتها في سوريا، أن مقاتلاته قصفت "أهدافاً عسكرية لفيلق القدس وللجيش السوري"، في "رد" على عبوات ناسفة عثر عليها على طول الحدود الشمالية. وأوقع القصف وفق المرصد، عشرة قتلى بينهم جنود سوريون ومقاتلون موالون لإيران.

وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله. وأحصى المرصد تنفيذ إسرائيل 36 ضربة جوية على الأقل في سوريا فقط خلال العام الحالي.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ تلك الضربات، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وأفاد الإعلام الرسمي السوري، عن ضربات إسرائيلية استهدفت موقعين عسكريين في سوريا، تسببت إحداها بمقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران جنوب دمشق.

وفي رسالة وجّهها إلى مجلس الأمن، دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، إلى "اتخاذ إجراءات فورية لإخراج القوات الإيرانية من الأراضي السورية". وقال إن "النظام السوري لا يزال يسمح لإيران ووكلائها باستخدام أراضيه ومنشآت عسكرية وبنى تحتية".

ويؤكد خبراء، أن ضربة الفجر هذه المرة مؤثرة للغاية، وفي قلب قيادات وعناصر لواء زينبيون الاإراني الارهابي وستقود هذه الضربات لإخراج إيران رغما عن أنف خامنئي من سوريا.

ا.ي