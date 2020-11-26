السيسي: حريصون على التعاون مع العراق في كافة المجالات خاصة العسكري

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص بلاده على التعاون مع العراق في كافة المجالات، خاصةً الشق العسكري، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق الشقيق بدعمه الكامل لتجاوز كافة التحديات التي تواجهه، بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية، ويحافظ على أمنه واستقراره، ويحقق التقدم والازدهار لشعبه الشقيق.



جاء ذلك خلال استقباله أمس الخميس، بمكتبه بقصر الاتحادية الجمهوري بمصر الجديدة، وزير الدفاع العراقي الفريق جمعة عناد سعدون، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري .



وصرح المتحدث الرسمي باسم ال رئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين مصر والعراق، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب ورفع القدرات، فضلاً عن استعراض عدداً من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وطلب السيسي، نقل تحياته إلى نظيره العراقي برهم صالح الرئيس العراقي، ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي.



من جانبه؛ أعرب وزير الدفاع العراقي تطلع بلاده لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً بعد نجاحها تحت قيادة الرئيس السيسي، في أن تصبح نموذجاً ملهماً يحتذي به في منطقة تعاني من الأزمات والاضطرابات، رغم ما تفرضه تلك الظروف الضاغطة من تحديات جسيمة، مؤكداً على تقدير العراق حكومةً وشعباً للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على شتى الأصعدة.