البرلمان يؤجل انعقاد جلسته حتى الخامس من الشهر المقبل

أجل مجلس النواب جلسته المقرر انعقادها، الخميس، (26 تشرين الثاني، 2020)، الى يوم السبت المصادف الخامس من الشهر المقبل.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان لها ، أن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته الى يوم السبت، المصادف (5 / 12)".

قبيل ذلك، أجل المجلس انعقاد جلسته نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى مبنى مجلس النواب لقراءة سورة الفاتحة على روح النائب حسين الزهيري الذي توفي بفيروس كورونا.

ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، سبع فقرات أهمها التصويت من حديث المبدأ على مشروع قانون اللاجئين.







