عشرات العوائل المسيحية تطوي صفحة النزوح وتعود إلى تلكيف

أعلن قائممقام قضاء تلكيف في محافظة نينوى، باسم يعقوب، الخميس (26 تشرين الثاني 2020) عودة 80 عائلة مسيحية نازحة قادمة من إقليم كردستان إلى قضاء تلكيف.





وقال يعقوب ، إن "الكوادر الهندسية في نينوى، أعادت بناء وتأهيل وإعمار (كنيسة العذراء) التي فجرها عناصر تنظيم داعش، خلال سيطرته على قضاء تلكيف في الثامن من آب عام 2014".





وأضاف، أن "80 عائلة نازحة عادت خلال الأيام الماضي، إلى قضاء تلكيف بعد انتهاء إعمار مناطقهم وبيوتاتهم وإعادة الخدمات واستباب الأمن في عموم القضاء".





من جهته، قال رجل الدين المسيحي نينوس انطوان ، إن "المسيحيين يعودون شيئاً فشيئاً إلى قضاء تلكيف وخلال العام الحالي سجلنا عودة نحو 500 عائلة مسيحية إلى مناطقهم".





واستدرك قائلاً: "لكن مازالت الهجرة تستنزف المسيحيين ووجودهم في العراق، حيث هاجر الكثير من سكان نينوى الى خارج البلاد بحثاً عن الأمن والمستقبل لهم ولأطفالهم".





وأكد، أن "الحياة بدأت تعود الى مناطق المسيحيين في سهل نينوى ونأمل من الجميع العمل على خدمة السكان وإبعادهم عن الصراعات السياسية".





من جهتها قالت ثائرة صليوا، إحدى العائدات إلى تلكيف، إن "سهل نينوى ومناطق المسيحيين الحياة بدأت تعود لها، ونحن ملح الأرض وسكانها الأصليون، مرت بنا أحداث كثيرة وحروب ولكننا بقينا لأننا حضارة والهجرة ليست الحل، بلادنا جميلة وفيها الخيرات ولن نترك أرض الآباء والأجداد".





وأكدت أن "المئات من المسيحيين عادوا إلى ديارهم في تلكيف، وتم إعمار المنازل والكنائس والحياة مستمرة".









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