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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 تشرين الثاني 2020 02:16 م

التربية تخلي مسؤوليتها عن تداعيات قرار بدء العام الدراسي

العام الدراسي
رد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، الخميس (26 تشرين الثاني 2020)، على دعوات خلية الأزمة النيابية بالتريث في قرار بدء العام الدراسي الذي من المقرر أن ينطلق يوم الأحد المقبل.


وكان مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي دعا، أمس الأربعاء (25 تشرين الثاني 2020)، وزارة التربية إلى التريث بقراراتها بشان عودة الدوام في المدارس "في هذا الوقت الحرج"، محملاً إياها "النتائج الوخيمة على قرارها الذي قد يرفع هو الاخر اعداد الاصابة في البلاد".


وقال فاروق في حديث له  إن "عودة الدوام الرسمي في المدارس لم يكن قرار وزارة التربية، والمسؤول عن ذلك خلية الأزمة الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".


ومضى إلى القول: "لسنا بصدد الحديث عن الجهة التي تتحمل المسؤولية والنتائج السلبية بالإصابة"، متسائلاً "هل هناك من يتحمل مسؤولية تأخر العام الدراسي وتأخر الأجيال المقبلة في التعلم"


وتابع، أن "بدء الدوام الرسمي سيكون يوم الـ29 من الشهر الحالي، ويكون يوماً دراسياً واحداً لكل مرحلة"، مؤكداً أن "وزارة التربية اتخذت كل التدابير والإجراءات لعام دراسي متوازن وجيد".



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