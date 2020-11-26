المالية النيابية: تجربة "الدفع المسبق لبيع النفط" فاشلة ومرفوضة

وصفت اللجنة المالية، اليوم الخميس (26 تشرين الثاني 2020)، مقترح الدفع المسبق لبيع النفط، بالخطوة الفاشلة، وشبهها بما فعلته حكومة اقليم كردستان التي لا زالت ترضخ لهذه الاتفاقات، مؤكدا ان البرلمان سيرفض هذا الخيار.



وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن "بيع النفط بطريقة الدفع المقدم، تجربة سبق وتم تطبيقها في اقليم كردستان، وكانت فاشلة، ولا يزال يرضخ الإقليم لهذه الاتفاقات، حتى الآن، فأموال النفط التي بيعت في كردستان بصورة مسبقة، ذهبت إلى الموازنات التشغيلية التي لا مردود لها وهذه كارثة".



وبين، أن "أسعار النفط الآن تحت ضغط أزمة جائحة كورونا، وكل المؤشرات بأن الجائحة مشرفة على نهايتها"، مؤكدا أن "كل التوقعات تتجه نحو ارتفاع أسعار النفط في المستقبل".



ولفت إلى أن "خسارة العراق بسبب الدفع المسبق لبيع النفط، سيكون على حساب كميات النفط التي ستباع وأسعار النفط وعلى مدة البيع"، مضيفاً "لا نعلم إذا كانت هذه الأمور متفقا عليها أو لا".



وأردف، أن "الملف لا يزال في أروقة الحكومة، ولم يصل للبرلمان حتى الآن"، داعيا الحكومة إلى "التراجع عن فكرة الدفع المقدم، والذهاب نحو الإصلاح الحقيقي وتعظيم واردات الدولة".





ولفت الى أن "مجلس النواب لن يقبل بهذا الخيار، وتكرار تجربة اقليم كردستان الفاشلة في بغداد".

وكان الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أشّر الأربعاء، (25 تشرين الثاني، 2020)، عدة سلبيات لقرار "الدفع المسبق" لأسعار النفط من قبل شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، والذي يتضمن بيع النفط لمدة عام كامل، واستلام الاجور بيوم واحد، فيما رأى أن العراق ربما يكون الخاسر الأكبر.



