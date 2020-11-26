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الخميس, 26 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 تشرين الثاني 2020 02:06 م

بعد تحركات على الحدود.. العراق يجهز دفاعاته لصد خطر يأكل الأخضر واليابس

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أكدت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، اتخاذ الاستعدادات كافة لصد أسراب الجراد المتحركة على المناطق الحدودية، وذلك بعد تحذير كويتي بهذا الخصوص.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث  له ان "العراق هو ضمن منظمات دولية بهذا الخصوص، وبالتالي فإن المنظمة الدولية للجراد لم تبلغنا عن وجود أي حركة للجراد بالقرب من حدودنا".
واضاف ان "لدى العراق تجربة جيدة في مكافحة الجراد خلال السنوات بعد الحد من خطورته والقضاء عليه في الصحراء قبل دخوله المدن والمناطق الزراعية واكملنا مرحلة الحصاد بدون تأثير يذكر من الجراد".
وأكد النايف "استعداد الوزارة لأي إجراء قد يحدث في حال دخول اي سرب من الجراد للمناطق الجنوبية ولدينا الامكانية في القضاء عليه عندما يقترب من الحدود العراقية".
واعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية خلال الأسبوع الجاري عن رصد سرب من الجراد المهاجر في شمال البلاد مبينة أن فرق الرصد التابعة لها توجهت الى المنطقة المذكورة لمتابعة حركته.
وأوضحت أن الرياح الجنوبية القوية التي هبت فوق شبه الجزيرة العربية الأسبوع الماضي سببت انتقال أسراب غير ناضجة من الجراد من المناطق الداخلية في اليمن إلى جبال عسير في جنوب غرب السعودية وكذلك في المناطق الداخلية شمال الرياض وقد يستمر انتقالها شمالا باتجاه الكويت والعراق في الأيام القليلة المقبلة.
وأشارت إلى أنه تم رصد الجراد المهاجر منذ يومين في منطقة حفر الباطن في السعودية موضحة انه مع حركة الرياح الجنوبية التي وصلت سرعتها إلى 20 كيلومترا في الساعة وتحولها إلى رياح شمالية غربية في وقت لاحق مساء تم رصد سرب من الجراد المهاجر شمال الكويت.
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