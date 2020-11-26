الكاظمي يتعهد بحل مشكلة الرواتب وتصدير الذهب بمطارات كردستان

تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس بحل مشكلة تمويل الموظفين، والمستحقات المالية للفلاحين، وتصدير الذهب بمطارات إقليم كردستان، بحسب ما افاده نائب رئيس البرلمان العراقي بشير حداد.



وقال الحداد في تصريح ادلى به للصحفيين عقب مراسم عزاء اقيمت لعضو في البرلمان العراقي توفي مؤخرا بكورونا "التقينا اليوم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وتحدثنا معه عن مجموعة من الملفات من بينها رواتب موظفي الاقليم التي لم تُدفع في عدد من الاشهر من العام الحالي" وتصدير الذهب من مطارات كردستان.