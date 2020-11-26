مصرف الرافدين: إجراءاتنا القانونية مستمرة بحق المتخلفين عن تسديد القروض

هدد مصرف الرافدين ،باستمرار اجراءاته القانونية في فروعه بحق المتخلفين عن تسديد اقساط القروض بمختلف أنواعها .



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه" وجه فروعه بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين" .



واشار الى ان" هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف ضرورة للحفاظ على المال العام.

