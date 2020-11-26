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الخميس, 26 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 تشرين الثاني 2020 11:05 ص

مصرف الرافدين: إجراءاتنا القانونية مستمرة بحق المتخلفين عن تسديد القروض

مصرف الرافدين
هدد مصرف الرافدين ،باستمرار اجراءاته القانونية في فروعه بحق المتخلفين عن تسديد اقساط القروض بمختلف أنواعها .

 وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه" وجه فروعه بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين" .

واشار الى ان" هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف ضرورة للحفاظ على المال العام.
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