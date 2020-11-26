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الخميس, 26 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 تشرين الثاني 2020 10:50 ص

الموارد المائية تحذر من موجة أمطار شديدة الأسبوع المقبل

وزارة الموارد المائية
حذرت وزارة الموارد المائية  من ان العراق سيتعرض  يومي 28-29 من الشهر الحالي الى منخفض جوي مصحوب بامطار غزيرة في بعض المحافظات الوسطى والجنوبية  ، مبينة :" ان شدتها ستكون في ديالى وبغداد والكوت وميسان والبصرة والمثنى وذي قار ، مع ورود سيول من الحدود الشرقية ".

وابلغت الوزارة مكتب رئيس مجلس الوزراء رسميا ، لتوجيه امانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات لاستنفار جهودها الفنية والخدمية في القطاعات السكنية لمواجهة موجة الامطار المقبلة.
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