الموارد المائية تحذر من موجة أمطار شديدة الأسبوع المقبل

حذرت وزارة الموارد المائية من ان العراق سيتعرض يومي 28-29 من الشهر الحالي الى منخفض جوي مصحوب بامطار غزيرة في بعض المحافظات الوسطى والجنوبية ، مبينة :" ان شدتها ستكون في ديالى وبغداد والكوت وميسان والبصرة والمثنى وذي قار ، مع ورود سيول من الحدود الشرقية ".



وابلغت الوزارة مكتب رئيس مجلس الوزراء رسميا ، لتوجيه امانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات لاستنفار جهودها الفنية والخدمية في القطاعات السكنية لمواجهة موجة الامطار المقبلة.