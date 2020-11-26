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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 تشرين الثاني 2020 10:49 ص

نائبة تستبعد إجراء تعديلات على قانون الانتخابات

ندى-شاكر-جودت

استبعدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , ,  اجراء  الحكومة او البرلمان تعديلا على قانون الانتخابات, مشيرة الى انه بالإمكان تمديد الموعد الذي حدده مجلس الوزراء .
وقالت جودت, انه ” لحد اللحظة لاتوجد أي نية للحكومة او البرلمان لاجراء تعديل على قانون الانتخابات المصوت عليه واذا كانت هناك نيات فان ذلك سيواجه عدة عقبات ” .
وأضافت ان ” تعديل القانون يحتاج الى عدة إجراءات وهذه الإجراءات صعبة جدا في الوقت الحاضر بسبب حاجتها الى توافقات سياسية ولا اعتقد ان التوافقات ستكون صعبة
وتابعت ان ” التعديل أيضا بحاجة الى جمع تواقيع او قيام البعض بالطعن والطعن يجب ان يقدم الى المحكمة الاتحادية والمعروف ان المحكمة الاتحادية معطلة حاليا , لذلك اصبح من الصعب جدا التفكير بتعديل القانون” ,مشيرة الى انه ” بالإمكان تمديد الموعد الذي حدده مجلس الوزراء”.
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أخر تعديل: الخميس، 26 تشرين الثاني 2020 11:06 ص
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