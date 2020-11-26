نائبة تستبعد إجراء تعديلات على قانون الانتخابات



استبعدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , , اجراء الحكومة او البرلمان تعديلا على قانون الانتخابات, مشيرة الى انه بالإمكان تمديد الموعد الذي حدده مجلس الوزراء .

وقالت جودت, انه ” لحد اللحظة لاتوجد أي نية للحكومة او البرلمان لاجراء تعديل على قانون الانتخابات المصوت عليه واذا كانت هناك نيات فان ذلك سيواجه عدة عقبات ” .

وأضافت ان ” تعديل القانون يحتاج الى عدة إجراءات وهذه الإجراءات صعبة جدا في الوقت الحاضر بسبب حاجتها الى توافقات سياسية ولا اعتقد ان التوافقات ستكون صعبة

وتابعت ان ” التعديل أيضا بحاجة الى جمع تواقيع او قيام البعض بالطعن والطعن يجب ان يقدم الى المحكمة الاتحادية والمعروف ان المحكمة الاتحادية معطلة حاليا , لذلك اصبح من الصعب جدا التفكير بتعديل القانون” ,مشيرة الى انه ” بالإمكان تمديد الموعد الذي حدده مجلس الوزراء”.