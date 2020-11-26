بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 26 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
ذيبان: تحركات نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي مراقبون: إيران توظف العامل المذهبي في علاقتها مع شرائح واسعة من المجتمع العراقي ميليشيات إيران تشترط على الكاظمي.. إغلاق التحقيق باغتيال الناشطين وملف الانتهاكات الإنسانية والفساد القرشي: قرار تثبيت العقود والإجراء اليوميين لا يمكن تنفيذه إلا بعد إقرار الموازنة الحكومية السعودية تعتزم توقيع مشروع اتفاقية الازدواج الضريبي مع نظيرتها العراقية بلاسخارت: الحكومة العراقية تواجه عواصف عديدة في وقت واحد.. مما يؤدي إلى تقييد يد السلطة منظمة العفو الدولية تحذر من "المخاطر" التي يتعرض لها النازحون العراقيون في العراق: قوى سياسية مرتبكة تعتمد المجاهرة.. وحكومة شبه صامتة تحسب خطواتها وفاة النائب حسين الزهيري متأثرا بإصابته بفايروس كورونا الدراجي يطالب البنك المركزي باعتماد السعر الحقيقي للدينار العراقي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 تشرين الثاني 2020 10:46 ص

نائب يكشف عن تحركات لاستجواب محافظ البنك المركزي

ثامر ذيبان
كشف النائب ثامر ذيبان، عن تحركات نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي.
وقال ذيبان ، ان “هنالك تحركات نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي ، وان هذا الاستجواب سيطيح بالمحافظ”، لافتا الى ان “الحكومة الحالية غير قادرة على الحفاظ على سمعة البنك المركزي وهيبتة.
واضاف ان “المحافظ الحالي غير مختص وجيء به وفق منافع سياسية”، مبينا ان “الاستجواب سيجري قريبا وسيطيح بمحافظ البنك المركزي كونه غير مؤهل لادارة المنصب.
 وكانت اللجنة المالية النيابية،  اعلنت في وقت سابق، عن المباشرة بجمع تواقيع لإقالة محافظ البنك المركزي العراقي لعدم قناعة المجلس بالأجوبة المقدمة خلال الاستضافة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مصرف الرافدين

مصرف الرافدين: إجراءاتنا القانونية مستمرة بحق المتخلفين عن تسديد القروض 26 تشرين الثاني 2020 11:05 ص

وزارة الموارد المائية

الموارد المائية تحذر من موجة أمطار شديدة الأسبوع المقبل 26 تشرين الثاني 2020 10:50 ص

جواد الموسوي

نائب يدعو وزارة التربية إلى التريث بعودة دوام المدارس 26 تشرين الثاني 2020 10:34 ص

4201949465501912137

النفط يرتفع مع تزايد التفاؤل بشأن لقاح كورونا 25 تشرين الثاني 2020 10:36 ص

خلية الازمة

خلية الأزمة النيابية تلوح باتخاذ إجراءات بحق المولات التجارية المخالفة للشروط الوقائية 25 تشرين الثاني 2020 10:19 ص

وزير التعليم

وزير التعليم يوافق على شمول الطلبة مواليد 1995 فما دون بالتقديم إلى القبول المركزي 25 تشرين الثاني 2020 10:15 ص

4201949465501912137

معلمو كردستان يبدأون إضرابا عن الدوام بسبب عدم دفع الرواتب 25 تشرين الثاني 2020 10:13 ص

التعليم-696x402

خفض أجور التعليم الموازي لـ50% ولجميع الكليات والمراحل 25 تشرين الثاني 2020 10:01 ص

التعليقات