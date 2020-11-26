نائب: قانون الانتخابات سيعرض للتعديل مجددا

أكد النائب قصي عباس، ان قانون الانتخابات الجديد سيعرض للتعديل داخل مجلس النواب مجددا.

وقال عباس ، ان “اجراء الانتخابات في السادس من حزيران للعام المقبل امر صعب ان يتحقق ولن يتم”، لافتا الى ان “الوقت المتبقي لاجراء الانتخابات قصير وغير كافي ولن ينتج عن انتخابات حرة نزيهة.

واضاف ان “معظم الكتل السياسية تعلن انها مع اجراء الانتخابات الا انها رفضة لها سرا”، مبينا ان “قانون الانتخابات الجديد سيعرض للتعديل داخل مجلس النواب مجددا.