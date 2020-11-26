بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 26 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
ذيبان: تحركات نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي مراقبون: إيران توظف العامل المذهبي في علاقتها مع شرائح واسعة من المجتمع العراقي ميليشيات إيران تشترط على الكاظمي.. إغلاق التحقيق باغتيال الناشطين وملف الانتهاكات الإنسانية والفساد القرشي: قرار تثبيت العقود والإجراء اليوميين لا يمكن تنفيذه إلا بعد إقرار الموازنة الحكومية السعودية تعتزم توقيع مشروع اتفاقية الازدواج الضريبي مع نظيرتها العراقية بلاسخارت: الحكومة العراقية تواجه عواصف عديدة في وقت واحد.. مما يؤدي إلى تقييد يد السلطة منظمة العفو الدولية تحذر من "المخاطر" التي يتعرض لها النازحون العراقيون في العراق: قوى سياسية مرتبكة تعتمد المجاهرة.. وحكومة شبه صامتة تحسب خطواتها وفاة النائب حسين الزهيري متأثرا بإصابته بفايروس كورونا الدراجي يطالب البنك المركزي باعتماد السعر الحقيقي للدينار العراقي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 تشرين الثاني 2020 10:36 ص

هيومن رايتس ووتش تنتقد مشروع قانون جرائم المعلوماتية

هيومن رايتس
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يدرسه العراق.
وقالت المنظمة في بيان ان "القانون يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي، وسيحد بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".
وأكدت المنظمة أن "مشروع قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات يمكن استخدامه لخنق حرية التعبير، التي تتعرض بالفعل للهجوم في العراق"..
وقالت المنظمة إن "مشروع القانون يتضمن أحكاما غامضة تسمح للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترى أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية".
وتضيف أن "العديد من مواده تجرّم استخدام أجهزة الحاسوب فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الأنشطة المحددة بشكل فضفاض، وكثير منها غير منظم، دون أي معايير محددة لما يمكن أن يشكل جريمة. هذه المواد تبدو متعارضة مع القانون الدولي والدستور العراقي، وستحدّ بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ندى-شاكر-جودت

نائبة تستبعد إجراء تعديلات على قانون الانتخابات 26 تشرين الثاني 2020 10:49 ص

2422019361214النائب حسين العقابي

القانونية النيابية : قانون الخدمة المدنيـة بعهدة اللجنة المالية منذ الدورة السابقة 26 تشرين الثاني 2020 10:39 ص

قصي عباس الشبكي

نائب: قانون الانتخابات سيعرض للتعديل مجددا 26 تشرين الثاني 2020 10:37 ص

الخبير القانوني طارق حرب

خبير قانوني: قانون جرائم المعلوماتية لصالح النواب فقط .. مثل قانوني الانتخاب ومعادلة الشهادات 26 تشرين الثاني 2020 10:29 ص

يسرى رجب

حقوق الإنسان النيابية: قانون الجرائم المعلوماتيـة يقيد حريـة المواطـن ونرفض تشريعـه 26 تشرين الثاني 2020 10:27 ص

البنك المركزي العراقي

ذيبان: تحركات نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي 25 تشرين الثاني 2020 04:57 م

كاطع الركابي

الركابي يكشف عن توافق لحسم موازنة 2021 باسرع وقت ممكن 25 تشرين الثاني 2020 10:10 ص

ثامر ذيبان

نائب: المحاصصة السياسية وراء تعطيل الاستجوابات 25 تشرين الثاني 2020 09:57 ص

التعليقات