نائب يدعو وزارة التربية إلى التريث بعودة دوام المدارس

دعا النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي وزارة التربية الى التريث بعودة دوام المدارس.



وقال في بيان ان : الاسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاعا في اعداد الاصابة بكورونا وعلى الصحة اخذ الحيطة والحذر.



واضاف الموسوي ان : على وزارة الصحة والجهات المعنية التهيؤ للسيطرة على هذه الازمة التي ستطرق الابواب بالتزامن مع بدء موسم الشتاء.



واوضح ان : البلاد حتى اليوم لم تتجاوز مرحلة الخطر وهناك تهاون كبير من قبل المواطن والجهات المعنية خاصة في الاماكن العامة التي تشهد زخما كبيرا.



ودعا الموسوي وزارة التربية الى التريث بقرارتها بشان عودة الدوام في هذا الوقت الحرج محملا اياها النتائج الوخيمة على قرارها غير الصائب الذي قد يرفع هو الاخر اعداد الاصابة في البلاد.