بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 26 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
ذيبان: تحركات نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي مراقبون: إيران توظف العامل المذهبي في علاقتها مع شرائح واسعة من المجتمع العراقي ميليشيات إيران تشترط على الكاظمي.. إغلاق التحقيق باغتيال الناشطين وملف الانتهاكات الإنسانية والفساد القرشي: قرار تثبيت العقود والإجراء اليوميين لا يمكن تنفيذه إلا بعد إقرار الموازنة الحكومية السعودية تعتزم توقيع مشروع اتفاقية الازدواج الضريبي مع نظيرتها العراقية بلاسخارت: الحكومة العراقية تواجه عواصف عديدة في وقت واحد.. مما يؤدي إلى تقييد يد السلطة منظمة العفو الدولية تحذر من "المخاطر" التي يتعرض لها النازحون العراقيون في العراق: قوى سياسية مرتبكة تعتمد المجاهرة.. وحكومة شبه صامتة تحسب خطواتها وفاة النائب حسين الزهيري متأثرا بإصابته بفايروس كورونا الدراجي يطالب البنك المركزي باعتماد السعر الحقيقي للدينار العراقي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 تشرين الثاني 2020 10:29 ص

خبير قانوني: قانون جرائم المعلوماتية لصالح النواب فقط .. مثل قانوني الانتخاب ومعادلة الشهادات

الخبير القانوني طارق حرب
أكد الخبير القانوني طارق حرب ، ان  قانون جرائم المعلوماتية هو القانون  الوحيد الذي لم يعارضه اي نائب بالشكل الذي تمت فيه معارضة القوانين الاخرى.
وقال حرب ، في بيان صحفي ، ان " قانون جرائم المعلوماتية المعروض على البرلمان هو القانون الوحيد منذ قيام الدوله العراقية ولحد الآن بأسم قانون جرائم  ، لانه حتى في الارهاب صدر القانون بأسم قانون مكافحة الارهاب دون جرائم ، ولم يصدر بأسم قانون جرائم الارهاب".

 واوضح ان" اسم جرائم لم يذكر في قانون الارهاب وكذلك بالنسبة للمخدرات لم يصدر بأسم قانون جرائم المخدرات، وانما صدر بأسم قانون المخدرات دون جرائم، اي حتى  المخدرات لم يرد  اسم جرائم  بعنوان  قانونها ،  كما ورد في قانون جرائم المعلوماتية ".

واضاف :" ان هذا القانون هو القانون الثالث الذي يقترحه البرلمان في غضون مدة قليلة  دون ان تتولى الحكومة تقديمه ، وهذه القوانين هي قانون معادلة الشهادات وقانون الانتخاب وقانون جرائم المعلوماتية ، اي انه جاء لرغبة النواب ، وحتى السلطة التنفيذية لم يؤخذ رأيها في القوانين الثلاثة ".

وتابع القول ان " هذا القانون كان من ضمن جميع القوانين التي قرر البرلمان في اول جلسة له سنة ٢٠١٨ اعادتها الى مجلس الوزراء ، ولا نعلم كيفية السير بتشريعه من البرلمان دون أخذ رأي الحكومة "، مبينا ان " ايجاد جرائم وعقوبات جديدة وتشديد العقوبات هي من السياسة العامة للدولة ، ومن اختصاص رئيس الوزراء ومجلس الوزراء طبقاً للمادتين ٧٨ و٨٠ من الدستور".

ورأى حرب ، انه "  لم يتم استمزاج رأي الحكومة الحالية في هذا القانون وانما انفرد البرلمان به"، لافتا الى ان"  كل القوانين السابقة منذ سنة ٢٠٠٣ تميل الى التخفيف ، الا هذا القانون فقد مال الى تشديد العقوبة ".

واكد الخبير القانوني ، ان" جميع الافعال التي اعتبرها القانون الجديد جرائم ، هي موجوده في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٩٦ وتولت المحاكم اصدار عقوبات عنها ، بما فيها الجرائم الجديدة كجريمة الابتزاز ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قصي عباس الشبكي

نائب: قانون الانتخابات سيعرض للتعديل مجددا 26 تشرين الثاني 2020 10:37 ص

هيومن رايتس

هيومن رايتس ووتش تنتقد مشروع قانون جرائم المعلوماتية 26 تشرين الثاني 2020 10:36 ص

جواد الموسوي

نائب يدعو وزارة التربية إلى التريث بعودة دوام المدارس 26 تشرين الثاني 2020 10:34 ص

يسرى رجب

حقوق الإنسان النيابية: قانون الجرائم المعلوماتيـة يقيد حريـة المواطـن ونرفض تشريعـه 26 تشرين الثاني 2020 10:27 ص

البنك المركزي العراقي

ذيبان: تحركات نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي 25 تشرين الثاني 2020 04:57 م

كاطع الركابي

الركابي يكشف عن توافق لحسم موازنة 2021 باسرع وقت ممكن 25 تشرين الثاني 2020 10:10 ص

ثامر ذيبان

نائب: المحاصصة السياسية وراء تعطيل الاستجوابات 25 تشرين الثاني 2020 09:57 ص

لجنة الامن النيابية

الأمن النيابية: التصويت على قانون جرائم المعلوماتية غدا الخميس 25 تشرين الثاني 2020 09:55 ص

التعليقات