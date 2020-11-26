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الخميس, 26 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 تشرين الثاني 2020 10:27 ص

حقوق الإنسان النيابية: قانون الجرائم المعلوماتيـة يقيد حريـة المواطـن ونرفض تشريعـه

يسرى رجب
أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية رفضهـا تشريع قانون الجرائم المعلوماتية بصيغته الحالية .

 وقالت عضو اللجنة النائبة يسرى رجب ،  انه : " تم ابعاد لجنة حقوق الانسان النيابية عن مناقشات مشروع القانون ، رغم انها طرف اساس في المضي بهكذا تشريعات "، مؤكدة رفضها  تشريع القانون بصيغته الحالية .

واضافت :" ان" اللجنة مع حرية التعبير، على وفق ضوابط ومعايير قانونية رصينة تراعي الحقوق والحريات المدنية التي كفلها الدستور ، لكن لا تصل حد التقييد "، مبينة :" ان   النصوص الحالية في مشروع القانون تقيد حرية المواطن " .

وانهى مجلس النواب في جلسته المفتوحة التي استأنفها  الاثنين ،  الماضي تقرير ومناقشة مشروع قانون الجرائم المعلوماتية ،وذلك بعد ان قرر في جلسته في 22 ايلول الماضي ، تأجيل تقرير ومناقشة مشروع القانون ،بطلب من اللجان المعنية ، حيث شهدت الجلسة انذاك مطالبات لاعضاء وممثلي كتل ولجان نيابية بسحبه من جدول الاعمال لغرض التريث بمناقشته واعادة دراسة بعض فقراته مرة اخرى .
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