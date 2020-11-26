حقوق الإنسان النيابية: قانون الجرائم المعلوماتيـة يقيد حريـة المواطـن ونرفض تشريعـه

أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية رفضهـا تشريع قانون الجرائم المعلوماتية بصيغته الحالية .



وقالت عضو اللجنة النائبة يسرى رجب ، انه : " تم ابعاد لجنة حقوق الانسان النيابية عن مناقشات مشروع القانون ، رغم انها طرف اساس في المضي بهكذا تشريعات "، مؤكدة رفضها تشريع القانون بصيغته الحالية .



واضافت :" ان" اللجنة مع حرية التعبير، على وفق ضوابط ومعايير قانونية رصينة تراعي الحقوق والحريات المدنية التي كفلها الدستور ، لكن لا تصل حد التقييد "، مبينة :" ان النصوص الحالية في مشروع القانون تقيد حرية المواطن " .



وانهى مجلس النواب في جلسته المفتوحة التي استأنفها الاثنين ، الماضي تقرير ومناقشة مشروع قانون الجرائم المعلوماتية ،وذلك بعد ان قرر في جلسته في 22 ايلول الماضي ، تأجيل تقرير ومناقشة مشروع القانون ،بطلب من اللجان المعنية ، حيث شهدت الجلسة انذاك مطالبات لاعضاء وممثلي كتل ولجان نيابية بسحبه من جدول الاعمال لغرض التريث بمناقشته واعادة دراسة بعض فقراته مرة اخرى .