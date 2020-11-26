اتفاقية قطر وإيران الاقتصادية الجديدة.. الحمدين يوثق علاقاته بالملالي "خفايا وتوتر"

رغم انهيار القطاع الصحي في طهران والدليل كورونا اتفاقية بين إيران وقطر لاستيراد الأدوية والأجهزة الطبية



قال خبراء، إن الاتفاقية الاقتصادية الجديدة بين الدوحة وطهران، تنبىء بمزيد من التوتر في منطقة الخليج. فمنطقة الخليج العربي، كلها تشعر بوطأة التهديدات الإيرانية، في حين أن الحمدين الارهابي يوثق علاقاته معه ولا يلتفت الى علاقاته العربية والخليجية وهى الأهم.

وكانت قد قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر الذي عقد لدورته السابعة في محافظة أصفهان، شهد توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتنذر هذه الاتفاقية بمزيد من التوتر..

وتنص الوثيقة التي وقعها كبار المسؤولين القطريين والإيرانيين، على اتفاق طهران والدوحة حول تشكيل فريق تجاري مشترك وتعاون أصحاب القطاع الخاص من كلا البلدين في إنشاء مراكز تجارية مشتركة، فضلا عن إيفاد مستشار تجاري إلى سفارتي البلدين في طهران والدوحة، والاستفادة من موانئ بعضهما الآخر بهدف تطوير عمليات الصادرات والاستيراد بين الجانبين.حضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين السفير القطري في طهران الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني"، ورئيسي غرفة التجارة إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية من كلا البلدين.

شمل التعاون – وفق تقرير العربية وسبوتينك" غرف تجارة البلدين وحث القطاع الخاص على عقد استثمارات مشتركة والبحث عن آليات مناسبة لتيسير مسار الاتفاق بما يسهم في إبرام توافقات أخرى في مجالات الطاقة الكهربائية والماء، ومياه الصرف الصحي والغاز وسائر المجالات التنموية. وتنص المذكرة الموقعة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، على التعاون الإيراني القطري في مجال التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة وإقامة أسابيع ثقافية بين البلدين.

واشارت الوثيقة أيضا، إلى تلبية إيران احتياجات الجانب القطري تجاه الأدوية والأجهزة الطبية وتحفيز أصحاب القطاع الخاص في هذا المجال، واتفاق البلدين على توقع وثيقة تعاون مشترك في مجالات التعليم العالي والدراسات العلمية وتوفير ظروف انتفاع الجانب القطري من إمكانيات الموانئ والسكك الحديدية في إيران لترانزيت السلع والنقل، فضلا عن إبرام اتفاقات في شتى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية وصيانة كابلات الألياف البصرية المغمورة.

كما اتفقت إيران وقطر وفق هذه الوثيقة على التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والثروات الحيوانية والسمكية والبيئة والاستفادة من خبرات الجانب الإيراني في هذه المجالات عبر إيفاد كوادر إلى دولة قطر وتشكيل فريق عمل مشترك في هذا الخصوص، كما تم الاتفاق على إبرام وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون القانوني بين البلدين.

وقال مراقبون، إن تنظيم الدوحة الداعم للإرهاب يدمر علاقاته الخليجية والعربية ويوثق علاقاته الإيرانية وهو ما ينذر بخروج وشيك، من داخل المؤسسات العربية مثل مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.

ا.ي