إيران جائعة والملالي يرسل شاحنة أموال لميليشيا حزب الله.. إسرائيل تدمر أموال كانت في طريقها لإرهابيين

مراقبون: هناك اختراق إسرائيلي كبير لكل ما يتعلق بإرهاب إيران وحزب الله في سوريا



يبدو أن ايران الملالي تصورت أن الضغوط عليها قد خفت بالفعل، بعد بدء الانتقال البروتوكولي للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك بدأت تتصرف بطريقة طبيعية وفكرت في أن ترسل شاحنة مليئة بالأموال الى عصابات حزب الله عبر سوريا.. لكن اسرائيل كانت بالمرصاد وفق ما تم الكشف عنه.

وقالت مصادر خاصة لـ "العربية" و"الحدث"، إن القصف الذى طال ميليشيات حزب الله اللبناني، استهدف شاحنة أموال آتية من إيران. وأفادت المصادر أن إيران أرسلت أموالا عبر طائرة فارس التابعة للخطوط الجوية الإيرانية إلى دمشق، ولدى تحميلها بشاحنات لحزب الله قصفتها إسرائيل.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن أمس الأربعاء، سقوط 8 قتلى موالين لإيران في قصف إسرائيلي ليلي على سوريا. وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن القتلى غير سوريين، من دون أن يتمكّن من تحديد جنسياتهم، بحسب وكالة فرانس برس.

وسقط القتلى جراء القصف الذي استهدف مركزاً ومخزن أسلحة تابعا للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي. كذلك، استهدف القصف موقعاً لمجموعة موالية لإيران في ريف القنيطرة.

وفي وقت سابق، ذكر المرصد السوري أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مواقع عسكرية تابعة لإيران في دمشق والقنيطرة، بعد منتصف ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي، فيما قال إنه الاستهداف الإسرائيلي الـ36 للأراضي السورية خلال العام الجاري.

وسُمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق جنوبي العاصمة دمشق ومحافظة القنيطرة، ناجمة عن قصف جوي استهدف مواقع عسكرية لقوات النظام تتواجد بها ميليشيات موالية لإيران في محيط بلدة رويحينة جنوبي القنيطرة، بحسب بيان للمرصد.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أن قوات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة في سوريا. كما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي غارات جوية أخرى على محيط جبل المانع بريف دمشق، ولم تذكر أي تفاصيل عن سقوط ضحايا أو مصابين.

ونشر التلفزيون الرسمي للنظام السوري، مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية في محيط جبل المانع بريف دمشق. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات جوية على مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني وقوات النظام في سوريا، شهدت مرتفعات الجولان والمنطقة الشمالية في إسرائيل تأهباً عسكرياً.

وقال مراقبون، إن الضربة الاسرائيلية الأخيرة اثبتت للملالي أن تل ابيب لن تتهاون معه ابدا وانه ليس عليه أن يتخيل ان احتمالية مجىء بايدن تعني انه سيعود لإرهابه كما كان.

وقالوا انهم يستغربون من قرار طهران ارسال أموال الى ميليشيا حزب الله، رغم ان ايران بالفعل جائعة وهناك تردي في الموارد الإيرانية بسبب العقوبات الساحقة من جانب الرئيس ترامب.

أ.ي