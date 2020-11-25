بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 25 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
ذيبان: تحركات نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي مراقبون: إيران توظف العامل المذهبي في علاقتها مع شرائح واسعة من المجتمع العراقي ميليشيات إيران تشترط على الكاظمي.. إغلاق التحقيق باغتيال الناشطين وملف الانتهاكات الإنسانية والفساد القرشي: قرار تثبيت العقود والإجراء اليوميين لا يمكن تنفيذه إلا بعد إقرار الموازنة الحكومية السعودية تعتزم توقيع مشروع اتفاقية الازدواج الضريبي مع نظيرتها العراقية بلاسخارت: الحكومة العراقية تواجه عواصف عديدة في وقت واحد.. مما يؤدي إلى تقييد يد السلطة منظمة العفو الدولية تحذر من "المخاطر" التي يتعرض لها النازحون العراقيون في العراق: قوى سياسية مرتبكة تعتمد المجاهرة.. وحكومة شبه صامتة تحسب خطواتها وفاة النائب حسين الزهيري متأثرا بإصابته بفايروس كورونا الدراجي يطالب البنك المركزي باعتماد السعر الحقيقي للدينار العراقي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 تشرين الثاني 2020 09:39 م

ضربة أمريكية وشيكة لإيران.. وسائل إعلام إسرائيل تؤكد بدء تأهب الجيش الإسرائيلي

الشبح
خبراء: تأكيد وسائل الإعلام في تل أبيب قرب حدوث ضربة يؤكد أن الرئيس ترامب اتخذ قرار قصف الأهداف الايرانية

فيما يؤكد أن الرئيس ترامب، اتخذ بالفعل قرار ضرب ايران وقصف الاهداف الايرانية الارهابية الميليشياوية في إيران والعراق وسوريا قريبا، كشفت وسائل إعلام اسرائيلية أن الجيش الاسرائيلي، يتأهب لضربة كبرى نحو إيران من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش تلقى في وقت سابق تعليمات بالاستعداد لاحتمال ضربة أميركية لإيران.
وقالت وسائل الإعلام، إن وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث مرتين مع نظيره الأميركي، وبحث معه ملفي إيران وسوريا. وأفاد مسؤولون إسرائيليون أن "هناك حالة عدم اليقين بخصوص إيران جعلتنا نفرض حالة التأهب العسكرية".
هذا وأعلن المبعوث الأميركي لإيران، إليوت أبرامز، عن عزم واشنطن فرض المزيد من العقوبات على طهران خلال أسابيع. وقال إبرامز: "سنفرض عقوبات على 4 كيانات تدعم برنامج إيران الصاروخي".
وأوضح المبعوث الأميركي أن "الكيانات الـ4 الداعمة لبرنامج إيران الصاروخي مقرها الصين وروسيا".
وقبل نحو أسبوع، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مؤسسة "بنياد مستضعفان" التابعة للمرشد الأعلى في البلاد علي خامنئي. وطالت العقوبات شركات تعدين ونفط ونقل إيرانية. كما استهدفت وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، إضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بطهران.
وأتت تلك العقوبات، في وقت لا تزال فيه حملة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني فعالة بشكل غير عادي من قبل الإدارة الأميركية. وجعلت تلك الحملة الاقتصاد الإيراني يواجه أزمة عملة وسط تزايد الدين العام والتضخم الشديد الذي بات يضرب البلاد.
وأصبح السؤال بخصوص ضربة عسكرية ضد إيران، أحد أكثر المواضيع مناقشة على وسائل الإعلام الأميركية.
واكد تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، ان الرئيس ترامب ناقش احتمالية الضربة العسكرية الأميركية ضد إيران.
وقال خبراء، إن مسألة توجيه ضربة امريكية لإيران ليس اكثر من مسألة وقت انتظارا لخطأ ارهابي من جانب الملالي. فترامب يريد أن يقضي تماما على وسائل الإرهاب الايراني للأبد.
ا.ي
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
بايدن وايران

على طريق الإرهاب من جديد.. روحاني: أدعو بايدن للعودة إلى يناير 2017 وسياسات ما قبل الرئيس ترامب 25 تشرين الثاني 2020 08:42 م

إيران والعراق

مراقبون: إيران توظف العامل المذهبي في علاقتها مع شرائح واسعة من المجتمع العراقي 25 تشرين الثاني 2020 04:47 م

الكاظمي والميليشيات

ميليشيات إيران تشترط على الكاظمي.. إغلاق التحقيق باغتيال الناشطين وملف الانتهاكات الإنسانية والفساد 25 تشرين الثاني 2020 04:23 م

4201949465501912137

بعد فضيحة تعرية النساء بمطار الدوحة .. ضباط قطريون يواجهون السجن 25 تشرين الثاني 2020 02:51 م

127-095525-corona-world-significant-decline-china-5

بعد إعلانها عن مشاكل وأخطاء..حكومة الكاظمي تصحح قانون الاقتراض وتتخذ 6 قرارات 25 تشرين الثاني 2020 12:10 م

فرنسا

كورونا حول العالم.. تخفيف الإغلاق في فرنسا وإصابات قياسية بالولايات المتحدة والهند وإيران 25 تشرين الثاني 2020 10:47 ص

بلاسخارت

بلاسخارت: الحكومة العراقية تواجه عواصف عديدة في وقت واحد.. مما يؤدي إلى تقييد يد السلطة 25 تشرين الثاني 2020 07:34 ص

اعادة 347 نازح من سوريا الى الموصل

منظمة العفو الدولية تحذر من "المخاطر" التي يتعرض لها النازحون العراقيون 25 تشرين الثاني 2020 07:24 ص

التعليقات